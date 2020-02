Fala zachorowań na koronawirusa we Włoszech spowodowała reakcję także we wszystkich krajach Europy. Minister zdrowia Łukasz Szumowski przyznaje, że choroba może się pojawić również w Polsce. O profilaktyce przypomina marszałek Senatu Tomasz Grodzki. – Senat reaguje szybko. Nakazałem rozmieścić w obrębie Senatu pojemniki do dezynfekcji rąk i maseczki. Można? Można! – podkreślił.

Sytuacja we Włoszech jest poważna. Z każdym dniem przybywa zarażonych koronawirusem. We wtorek było to już ponad 200 osób. Europejskie państwo stało się w ostatnim czasie trzecim pod względem liczby zachorowań państwem na świecie. Więcej przypadków jest tylko w Chinach i Korei Południowej.

Sytuację w Polsce monitoruje m.in. Ministerstwo Zdrowia. W poniedziałek odbyło się specjalne spotkanie ws. koronawirusa, w którym wziął udział premier Mateusz Morawiecki oraz minister Łukasz Szumowski. Jeszcze we wtorek szef resortu zdrowia podkreślał, że sytuacja jest opanowana. – Nie ma na razie żadnego przypadku koronawirusa w Polsce. On się jednak wcześniej czy później u nas pojawi – powiedział.

W związku z podwyższonym ryzykiem, Szumowski zwrócił się do unijnej komisarz o zwołanie pilnego spotkania. – Decyzją Rady Ministrów i premiera wysyłam list do komisarz Stelli Kyriakides z prośbą o pilne spotkanie ministrów zdrowia UE, aby omówić sytuację epidemiologiczną w Europie – powiedział w rozmowie z Polsat News.

Głos ws. koronawirusa zabrał także prof. Tomasz Grodzki. Marszałek Senatu – z wykształcenia lekarz – przypomina o codziennej higienie. – W obronie przed koronawirusem ważne jest aby często dezynfekować ręce i nosić maseczki gdy jesteśmy zakatarzeni lub czujemy się „grypowo” – podkreślił.

Grodzki informuje, że w Senacie wystawione zostały dozowniki ze specjalnym płynem dezynfekującym. Mogą z nich korzystać nie tylko senatorowie, ale też pracownicy Kancelarii Senatu, dziennikarze i goście. – Senat reaguje szybko. Nakazałem rozmieścić w obrębie Senatu pojemniki do dezynfekcji rąk i maseczki. Można? Można! – podkreślił.

– Zachęcam do częstego mycia rąk i dezynfekcji – oznajmił dziennikarzom marszałek Grodzki. Przy okazji zademonstrował działanie dozowników.

W ochronie przed koronawirusem ważne jest aby często dezynfekować i myć ręce.



