Marszałek Senatu Tomasz Grodzki odpowiada na oskarżenia medialne. Jego adwokat wydał oświadczenie, w którym odrzuca zarzuty i zapowiada wkroczenie na drogę prawną. W piśmie czytamy, że Grodzki nie zamierza „przyjąć roli ofiary mediów i zdecydował się podjąć zdecydowane działania przeciwko osobom rozpowszechniającym zniesławiające go treści”.

Serwis rp.pl opublikował na swojej stronie oświadczenie mecenasa Jacka Dubois, pełnomocnika marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Prawnik odnosi się w nim do oskarżeń o przyjmowanie łapówek, które pojawiły się w mediach pod adresem jego klienta w ostatnich tygodniach.

Adwokat zdradził, że do Tomasza Grodzkiego zgłaszają się pacjenci, którzy chcą bronić swojego lekarza i zamierzają „dać świadectwo prawdy”. Podkreślił również, że jego klient nie przyjmował łapówek.

„Pan Marszałek Tomasz Grodzki jeszcze raz stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom i wskazuje, że nigdy od nikogo nie żądał korzyści majątkowej za przeprowadzenie operacji i nie uzależniał przeprowadzania jakiejkolwiek operacji od otrzymania takiej korzyści. Nigdy także tego rodzaju korzyści nie przyjmował” – czytamy w oświadczeniu.

Prawnik zwraca uwagę, że oskarżenia o przyjmowanie łapówek pojawiły się dopiero, kiedy objął funkcję marszałka Senatu. Z kolei część środowiska medialnego natychmiast przystąpiła do powielania zarzutów. W tym kontekście przypomniał sytuację z prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem.

„Pan Marszałek dostrzega podobieństwo zaistniałej sytuacji do sytuacji tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, gdy media rządowe rozprzestrzeniały w przestrzeni publicznej zniesławiające go treści dając niejako przyzwolenie do dalszych takich zachowań” – tłumaczy Dubois.

Na końcu oświadczenia, prawnik daje do zrozumienia, że marszałek Senatu nie przyjmie roli „ofiary mediów”. Grodzki zamierza bronić swojego dobrego imienia na drodze prawnej. „Zlecił swojemu pełnomocnikowi skierowanie w tej sprawie szeregu prywatnych aktów oskarżenia” – podkreślił.

Życzenia świąteczne marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego

W dniu ukazania się oświadczenia, na stronie Senatu opublikowano życzenia Tomasza Grodzkiego. „Zdrowych, spokojny, ale i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń i mnóstwa szczęśliwych dni w nadchodzącym 2020 roku” – mówił.

Źródło: Twitter, rp.pl, Fakt24.pl