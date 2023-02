Niepokojące znalezisko nad Bałtykiem. Na plaży w łotewskiej miejscowości nad Bałtykiem Kesterciem woda wyrzuciła na brzeg ciało delfina. Przyczyna śmierci zwierzęcia jest zagadką. Sprawę badają specjaliści.

W ubiegłym roku w mediach wielkim zainteresowaniem cieszyły się materiały dotyczące delfinów w Morzu Bałtyckim. Zdjęcia opublikowała Anna Mieczkowska – Prezydent Miasta Kołobrzeg.

Naukowcy informowali wówczas, że zwierzęta dotarły do naszego morza z Morza Północnego. Specjaliści z Helu zwracali się z prośbą o kontakt wszystkich, którym uda się zrobić zdjęcie lub filmik z delfinami.

Znaleziono martwego delfina na plaży

Ostatnio temat tych morskich zwierząt wrócił. Wszystko dlatego, że na łotewskiej plaży nad Bałtykiem znaleziono martwego delfina. W sobotę morze wyrzuciło na brzeg ciało martwego zwierzęcia.

Informację potwierdził w rozmowie z agencją Leta Ilze Reinika, specjalista ds. komunikacji łotewskiego Zarządu Ochrony Przyrody. Nie wiadomo, co było przyczyną zgonu, ani nie potwierdzono sposobu, w jaki ciało znalazło się na plaży. Badać to będą naukowcy. Eksperci z instytutu naukowego BIOR planują zobaczyć go w poniedziałek.

„Martwego delfina wyrzuconego dziś na plażę Ķesterciems widać na zdjęciach wykonanych przez Aigarsa Meždrejsa” — poinformowano na profilu LTV na Twitterze.

Ķesterciema pludmalē šodien izskalots miris delfīns, redzams Aigara Meždreija uzņemtajās fotogrāfijās. pic.twitter.com/sTBbX4OAGA — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) February 25, 2023

