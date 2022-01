Zatrzymanie Maty za posiadanie narkotyków odbiło się w sieci szerokim echem. I chociaż nie wiadomo, jak faktycznie całą sprawę przeżywa raper, to jego wpisy w sieci pokazują, że zbytnio się nią nie przejmuje. Na swoim profilu na Instagramie zamieścił niezwykle wymowne zdjęcie.

Michał M. został zatrzymany w nocy z 27 na 28 stycznia. Jak poinformowało RMF FM, raper miał przy sobie 1,5 grama marihuany. Trafił do aresztu, z którego został zwolniony po tym, jak przyznał się do posiadania narkotyków. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Wydaje się jednak, że muzyk niezbyt przejął się zatrzymaniem. Niedługo po nim zamieścił na InstaStory link do głośnego utworu Jamala pt. „Policeman”. Później zamieścił również zdjęcie, które wzbudziło zachwyt internautów.

Na fotografii widać policjantów trzymających skutego mężczyznę. Zamiast jego twarzy, doklejona jest twarz samego rapera. Wydaje się więc, że Mata faktycznie do sprawy podchodzi z dużym spokojem.

Czytaj także: Skiba z mocnym wpisem na Facebooku. „Zaraz będzie wojna”

Żr.: Instagram/skutebobo