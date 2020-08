Mateusz Borek przez lata kojarzony był jako komentator wydarzeń sportowych w telewizji Polsat. Kilka miesięcy temu rozstał się jednak ze stacją, a teraz dołączył do TVP Sport. Niedawno debiutował podczas studia gali bokserskiej, a teraz zwiąże się ze stacją na dłużej.

Na wiosnę Borek rozstał się z Polsatem. Jak wtedy relacjonował, wypowiedzenie umowy otrzymał pocztą. „Potwierdziłem, że podpisuję się pod tym zwolnieniem z pracy, natomiast generalnie mam trochę inną optykę na sposób zwolnienia” – mówił wtedy cytowany przez branżowy portal Wirtualne Media.

Borek współpracował z Polsatem przez 20 lat. „Jeśli ktoś uznaje, że to jest fair, że tak to powinno wyglądać, to jest to jego sprawa. Ja mam swoje zdanie na ten temat” – mówił dalej o rozwiązaniu umowy ze stacją.

Borek w TVP Sport

Jeszcze w sierpniu Borek zadebiutował na antenie TVP Sport. Wówczas poprowadził studio przed galą bokserską. Wczoraj podczas prezentacji jesiennej ramówki TVP, prezes telewizji Jacek Kurski potwierdził, że dziennikarz dołącza do stacji na stałe. „Witamy cię w TVP, cieszymy się bardzo, że do nas dołączyłeś” – mówił.

Sam Borek także komentował nawiązanie współpracy z TVP. „Przychodzę tutaj z pokorą i świadomością, gdzie jest moje miejsce. Do każdego domu, gdy wchodzę jako gość, to z szacunkiem do gospodarza. Wierzę, że przez moje doświadczenie dam trochę świeżości, innego spojrzenia na pewne sprawy i show, o czym rozmawiałem z szefem” – mówił dziennikarz.

Portal Wirtualne Media informuje, że na początek 3 września Borek skomentuje spotkanie Niemcy-Hiszpania w Lidze Narodów, a 7 września poprowadzi studio przed meczem Polski z reprezentacją Bośni i Hercegowiny. Ma też komentować mecze Ekstraklasy.

Dziennikarz współpracuje także z internetową telewizją sportową Kanał Sportowy.

