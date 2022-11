Komentator TVP Sport Mateusz Borek na antenie Kanału Sportowego oceniał szanse Polaków w meczu z Argentyną. Zwrócił uwagę, że sytuacja w tabeli sprawia, że nasza reprezentacja znajduje się w korzystnym położeniu. Mówił też o możliwej taktyce polskiego zespołu.

Borek w Kanale Sportowym wskazywał, że sytuacja polskiej kadry jest komfortowa, bo nie musi ona za wszelką cenę wygrywać meczu. Polakom do awansu wystarczy remis, choć nawet przy niewielkiej porażce i korzystnym rozstrzygnięciu meczu Meksyku z Arabią Saudyjską pozwala naszym piłkarzom wyjść z grupy.

„Możemy być jak przyczajony tygrys, ukryty smok. Z punktu widzenia pomysłu na piłkę i takiej przebiegłości, analizy, sprytu taktycznego Czesława Michniewicza, jest to dla nas dobra sytuacja, kiedy to nie my musimy zgarnąć trzy punkty, by uzyskać to, co chcemy uzyskać” – mówił Borek.

Najkorzystniejszym dla Polaków wynikiem byłoby oczywiście zwycięstwo. Wówczas zajęliby pierwsze miejsce w grupie i najprawdopodobniej uniknęliby w kolejnej fazie turnieju aktualnych mistrzów świata, czyli reprezentacji Francji.

