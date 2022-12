W finale Mistrzostw Świata w Katarze obrońcy tytułu Francuzi ulegli Argentynie, którą do historycznego zwycięstwa poprowadził Leo Messi. Teraz do sieci wyciekło nagranie ukazujące, jak w przerwie kolegów starał się zmotywować Kylian Mbappe. Francuzi zdołali wyrównać, ale to było za mało.

Już w pierwszej połowie Argentyńczycy zdołali objąć prowadzenie. Po bramkach Leo Messiego i Angela Di Marii, piłkarze z Ameryki Południowej schodzili do szatni z dwubramkowym prowadzeniem. Również w drugiej połowie wydawało się, że Argentyńczycy kontrolują spotkanie i nie wypuszczą już zwycięstwa. Jednak w 80. minucie przypomniał o sobie Kylian Mbappe, który w kilka minut dwa razy pokonał bramkarza rywali.

W dogrywce znów klasą wykazał się Messi wyprowadzając Argentyńczyków na prowadzenie. Jednak i tym razem odpowiedział Mbappe, który bramką z rzutu karnego przywrócił nadzieję Francuzom. W rzutach karnych Argentyna nie dała już szans rywalowi.

Tymczasem w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie zarejestrowane w przerwie meczu w szatni Francuzów. Okazuje się, że motywującą przemowę wygłosił do kolegów Kylian Mbappe.

„Chłopaki, to finał mistrzostw świata, mecz życia. Nie można grać gorzej. Wracamy na boisko i robimy to. Strzelili nam dwie bramki, teraz my strzelimy dwie im. Hej chłopaki, takie coś jest raz na cztery lata!” – krzyczał Mbappe do kolegów.

Źr. twitter