Sławomir Mentzen z mocnym wystąpieniem z mównicy sejmowej. Oskarżył koalicję rządzącą o głosowanie w Parlamencie Europejskim przeciwko interesom Polski.

„W zeszłym tygodniu Parlament Europejski przegłosował rezolucję w sprawie obronności Unii Europejskiej. Wbrew kłamstwom uśmiechniętej koalicji nie dotyczyła ona Tarczy Wschód – dotyczyła tego tylko jedna poprawka, która zresztą poparliśmy. Niech świat się dowie, niech Polacy się dowiedzą, za czym głosowaliście” – mówił Mentzen.

Chodzi o głośne głosowanie z 12 marca w Parlamencie Europejskim. Przegłosowano wówczas rezolucję w sprawie obronności UE. W tym poprawki uznającej Tarczę Wschód, czyli planowany system umocnień na granicy Polski z Rosją i Białorusią, za projekt flagowy dla wspólnego bezpieczeństwa UE. Politycy Konfederacji i PiS głosowali za poprawką, ale przeciwko całej rezolucji.

„Głosowaliście za tym, żeby co roku przekazywać Ukrainie ponad 8 mld zł. Za te pieniądze można by wszystkich emerytów zwolnić z podatku dochodowego. Przekazaliście decyzyjność w sprawie obrony Europy z Polski do Brukseli, pozbawiając Polskę prawa weta” – mówił Mentzen.

„Jak myślicie, które firmy będą te zamówienia realizowały? Francuskie i niemieckie. Jak poprzednio Unia przekazała na amunicję 500 mln euro, do Polski trafiło 2 mln, pół procent. I teraz będzie tak samo. I na to wszystko wspólny unijny dług. I na to wszystko wy się zgodziliście” – grzmiał Mentzen. „Jeżeli nie chcecie rządzić Polską i odpowiadać za polską obronność, to się podajcie do dymisji, a nie przekazujecie to Berlinowi” – podsumował.

Źr. dorzeczy.pl; X