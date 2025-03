Sławomir Mentzen spotkał się we wtorek z prezydentem Andrzejem Dudą. Po spotkaniu polityk Konfederacji wystąpił na konferencji prasowej. Podczas niej doszło do starcia z dziennikarką TVP, Justyną Dobrosz-Oracz.

Mentzen na konferencji mówił o spotkaniu z prezydentem Dudą. „Omówiliśmy bardzo dużo tematów, przede wszystkim skupiliśmy się na sprawie obecnie najważniejszej, bezpieczeństwa państwa polskiego w tej bardzo szybko zmieniającej się sytuacji zagranicznej. Rozmawialiśmy o kondycji polskiego wojska, o polskim sektorze zbrojeniowym. Wymienialiśmy się uwagami, często bardzo zbieżnymi, na temat polityki obecnego rządu i pewnych problemach, mankamentach” – mówił polityk Konfederacji.

Podczas pytań od dziennikarzy doszło do starcia z Dobrosz-Oracz z TVP Info. „Dalej pan uważa, że „nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej”?” – dopytywała. To nawiązanie do wypowiedzi posła sprzed wielu lat. „Czy mamy jakieś inne pytania?” – starał się ją zbyć Mentzen.

„Jak pan chce utrzymać armię, likwidując podatki?” – nie dawała za wygraną Dobrosz-Oracz. „Czy możemy prosić o mądrzejsze pytania?” – odpowiadał Mentzen. „Przepraszam, a co jest w tym głupiego?” – pytała dziennikarka. „Ponieważ, pani redaktor, nigdy nie powiedziałem, że chcę zlikwidować wszystkie podatki” – odparł polityk. „Powiedział pan w „piątce Mentzena” – upierała się Dobrosz-Oracz.

„Proszę o poważniejsze pytania” – wezwał Mentzen. „Pani mało rozumie. I to jest główny problem tej konferencji” – zwrócił się do Dobrosz-Oracz. „Proszę o poważniejsze pytania” – powtórzył. „Od paru lat jeszcze pani nie zrozumiała, co wtedy mówiłem, ale życzę pani powodzenia. Może za pięć albo 10 lat, kiedy porozmawiamy, wreszcie pani zrozumie, co wtedy mówiłem” – podsumował.

Źr. dorzeczy.pl