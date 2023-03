Sławomir Mentzen zaniepokojony zachowaniem Donalda Tuska. – Są tylko trzy możliwości: albo w ogóle nie wie, o czym mówi, albo zwariował, albo ktoś go do tego zmusza – powiedział na nagraniu na Twitterze. O co chodzi?

Donald Tusk w ostatnich tygodniach przeszedł do ofensywy przedwyborczej. Lider Platformy Obywatelskiej systematycznie ogłasza kolejne obietnice, w tym te o charakterze socjalnym, kojarzone wcześniej z rządami Prawa i Sprawiedliwości i krytykowane od lat przez PO.

Tymczasem Tusk proponuje m.in. dopłaty do kredytów mieszkaniowych, a ostatnio tzw. babciowe, czyli 1500 plus. – Dziś chcemy ogłosić kolejny punkt programu Koalicji Obywatelskiej. Nazwaliśmy go, żeby łatwiej się o tym dyskutowało, „babciowe” – ogłosił Tusk.

Szef PO przekonuje, że „babciowe” nie jest „rozdawnictwem. W tym kontekście tłumaczy, że chodzi o sytuację, kiedy matka chce wrócić do pracy i otrzymuje od państwa wsparcie, które może np. przekazać „babci” swojego dziecka.

Mentzen zaskoczony pomysłami Tuska: Albo w ogóle nie wie, o czym mówi, albo zwariował, albo ktoś go do tego zmusza

Przemianą Tuska zdumieni są inni politycy. Ostatnio przyznał się do tego Sławomir Mentzen z Konfederacji. – Zacząłem się martwić o Donalda Tuska. Najpierw mówi o utrzymaniu wszystkich programów socjalnych PiS-u, potem o ich rozbudowaniu, o waloryzacji 500 plus, o darmowych kredytach na mieszkania, o dopłatach do wynajmu mieszkań, o czterodniowym tygodniu pracy, a potem nazywa to powrotem do liberalizmu – zauważył.

Martwię się o Tuska. Może potrzebuje pomocy? pic.twitter.com/R0lSgkJ8y8 — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) March 24, 2023

Następnie zakpił wprost z lidera PO. – Są tylko trzy możliwości: albo w ogóle nie wie, o czym mówi, albo zwariował, albo ktoś go do tego zmusza. Panie Tusku, jeżeli to jest ta trzecia opcja, to niech pan mrugnie dwa razy – zastrzegł.

Śmiesznie wyszło z tą piątka. Mówiłem 4 lata temu jakie hasła się niosą i przebijają, i tak się przebiły, że teraz nawet Tusk i pół Platformy je powtarza :D



Jak psy Pawłowa. Spektakularny dowód tezy, którą wtedy postawiłem ;) — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) March 24, 2023

