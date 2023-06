Sławomir Mentzen w obszernym wpisie w mediach społecznościowych odniósł się do burzy, jaka w ostatnich dniach przetoczyła się przez media. Szymon Marciniak, który uczestniczył w konferencji biznesowej organizowanej przez Mentzena stał się obiektem ataku, co groziło nawet odebraniem mu prawa sędziowania finału Ligi Mistrzów.

Mentzen odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych. „Powodem, dla którego takie szmatławe organizacje jak Nigdy Więcej, mają wpływ na rzeczywistość, jest to, że ludzie z jakiegoś powodu uznają ich prawo do potępiania, etykietowania, wykluczania z debaty publicznej. Nie rozumiem, czemu ktokolwiek miałby na poważnie brać opinie i zalecenia tych życiowych nieudaczników, kłamców, oszustów i donosicieli” – pisze.

„Próba przeniesienia do Polski zwyczaju cancel culture jest bardzo groźna i nie możemy do tego dopuścić. A nie ma lepszej na to metody, niż wyrzucanie donosów zajmujących się tym organizacji tam, gdzie ich miejsce, do kosza” – dodał Mentzen.

„Alternatywą jest to, co właśnie obserwujemy. Zmuszanie ludzi do pisania kłamstw, samokrytyk w stylu sowieckim, łamanie ambitnym ludziom kręgosłupów, niszczenie sumień” – pisze dalej Mentzen. „Oni nigdy się nie zatrzymają. Nikt nie może być pewien, czy nie stanie się kolejną ofiarą jakiejś absurdalnej nagonki. Każdy, kto będzie chciał coś osiągnąć, będzie musiał dać się złamać, poniżyć, pokłonić lewackim ideologiom” – dodał.

„Dlatego nigdy nie zgodzę się na to, żeby jakiś lewacki aktywista mówił mi, co mam robić, z kim mam się spotykać, co mam mówić” – podkreślił Mentzen. Zwrócił uwagę, że na innych konferencjach ekonomicznych np. w Karpaczu, również jest wielu polityków i „dla każdego to jest normalne”. „Nikt z tego powodu nie jest oskarżany o niewłaściwe zaangażowanie polityczne” – przekonuje.

