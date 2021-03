Angela Merkel zdecydowała się odwołać swoją decyzję o obostrzeniach, jakie miały wejść w Niemczech w okresie Świąt Wielkanocnych. Niemiecka media informują, że kanclerz uznała tamtą decyzję za błąd i osobiście wzięła za nią odpowiedzialność.

O sprawie informują niemieckie media, według których Angela Merkel już na początku wideokonferencji z przywódcami landów przyznała się do błędu. „Biorę za to pełną odpowiedzialność – to był mój błąd!” – miała powiedzieć kanclerz. Po spotkaniu uczestnicy poinformowali, że kanclerz wycofała się z decyzji o wprowadzeniu ostrych obostrzeń na święta.

Angela Merkel nie poinformowała jeszcze Niemców, jak ostatecznie będą wyglądały pierwsze dni kwietnia. Jak donosi „Deutsche Welle”, ma wygłosić oświadczenie w środę w godzinach popołudniowych.

Kilka dni temu Merkel zwiększyła obostrzenia

We wtorek Angela Merkel ogłosiła wprowadzenie radykalnych obostrzeń w okresie świątecznym. Kanclerz mówiła, że dni wielkanocne powinny przekształcić się w „fazę spoczynku” z powodu poważnej sytuacji epidemicznej w Niemczech.

„Niemcy znajdują się w bardzo, bardzo poważnej sytuacji w związku z rozprzestrzenianiem się wariantów koronawirusa i rosnącą liczbą infekcji” – mówiła wówczas kanclerz. Angela Merkel podkreśliła, że ważne są „ostrożność i elastyczność”. „Nie udało nam się jeszcze pokonać wirusa, on nie odpuszcza” – przyznała.

Lockdown w Niemczech trwa od połowy grudnia. Na lekkie poluzowani ograniczeń zdecydowano się na początku marca, od tego czasu jednak liczba zakażeń zaczęła ponownie rosnąć.

Trudna sytuacja w Polsce

Tymczasem w środę polskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 29 978 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Potwierdziły się więc informacje o nowym rekordzie zakażeń – tak wielu dobowych przypadków nie mieliśmy od początku pandemii. Resort poinformował również o śmierci 575 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 115 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 460 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 2 120 671 przypadków zakażenia koronawirusem. 50 340 osób nie żyje a 1 707 846 uznano za wyzdrowiałe.

