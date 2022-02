Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji drogowej. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało blisko 3 promile. W takim stanie mężczyzna kierował pojazdem osobowym i jechał z partnerką w ciąży.

Policjanci z Jeleniej Góry zatrzymali 23-letniego mężczyznę bez stałego miejsca zamieszkania. Mundurowi podejrzewają go o kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz o spowodowanie zdarzenia drogowego.

We wtorek około godziny 18.00 policjanci pojechali na zgłoszenie. Wynikało z niego, że w Podgórzynie kierujący pojazdem osobowym uderzył w drzewo. Jak ustalili funkcjonariusze, 23-letni kierujący pojazdem osobowym marki Peugeot w Podgórzynie, najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. W efekcie stracił panowanie nad autem. Uderzył w drzewo, a następnie wpadł w krzaki.

Okazało się, że mężczyzna jechał wraz z partnerką w ciąży. Kobieta trafiła do szpitala na badania. Na szczęście okazało się, że nie odniosła poważnych obrażeń. W trakcie czynności funkcjonariusze wyczuli od kierowcy wyraźny zapach alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało blisko 3 promile.

Nieodpowiedzialny kierowca trafił do policyjnego aresztu do wytrzeźwienia i dalszych czynności. Teraz za popełnione przestępstwo odpowie on przed sądem. Grozić mu może nawet do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz kierowania pojazdami na kilka lat.

Źr. Policja Jelenia Góra