Michał Wiśniewski jest w tym sezonie jurorem w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Informacja o zarzutach, jakie usłyszał sprawiła, że jego przyszłość w telewizji może być zagrożona. Jak podaje „Super Express”, wokalista chciał już złożyć dymisję, ale nie zgodziła się na to Nina Terentiew.

We wtorek 19 października Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga postawiła Michałowi Wiśniewskiemu zarzuty. Chodzi o przedkładanie poświadczających nieprawdę i podrobionych dokumentów w celu uzyskania kilkumilionowych pożyczek w SKOK Wołomin. Wokaliście grozi za to nawet 10 lat pozbawienia wolności. Sam Wiśniewski nie przyznaje się do winy.

W związku z usłyszanymi zarzutami pod znakiem zapytania stanął dalszy udział wokalisty w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. W tym sezonie Michał Wiśniewski jest tam jednym z jurorów. Czy Polsat zerwie współpracę z gwiazdorem?

Jak podaje „Super Express”, powołując się na słowa osoby z produkcji programu, Wiśniewski złożył już dymisję, ale nie została ona przyjęta. „W tym sezonie raczej zobaczymy go do końca. Nie wiadomo, co z kolejną edycją. Atmosfera jest napięta. Michał chciał już złożyć dymisję, ale Nina Terentiew się nie zgodziła” – czytamy.

Żr.: Super Express