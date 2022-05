Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew szybko zareagował na oficjalną zapowiedź Finlandii złożenia wniosku o dołączenie do NATO. Podobną decyzję niebawem podejmie również Szwecja.

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto i premier tego kraju Sanna Marin wydali wspólne oświadczenie dotyczące szybkiego złożenia wniosku o wstąpienie do NATO. „Finlandia musi bezzwłocznie złożyć wniosek o przyłączenie się do NATO – ogłosili przywódcy państwa. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że taką samą decyzję niebawem podejmie Szwecja.

Bardzo ostro zareagował Miedwiediew, który w mediach społecznościowych zagroził wojną nuklearną. „Cynizm zachodnich gadających głów staje się coraz bardziej szczery” – pisze.

„Robią, co mogą, by przekonać świat, że Rosja straszy konfliktem nuklearnym. Europejczycy, swoimi cieniutkimi głosami, piszczą to samo” – pisze dalej Miedwiediew.

„Pompowanie broni przez państwa NATO do Ukrainy, przygotowanie jej wojsk do użycia zachodniego sprzętu, wysyłanie najemników i organizowanie ćwiczeń państw Sojuszu w pobliżu naszych granic – zwiększają prawdopodobieństwo bezpośredniego i otwartego konfliktu między NATO a Rosją, zamiast prowadzonej przez nie „wojny zastępczej”. Taki konflikt niesie ryzyko pełnoprawnej wojny nuklearnej” – zagroził Miedwiediew.

„To będzie katastrofalny scenariusz dla wszystkich. Dlatego: nie okłamuj siebie i innych. Musisz tylko pomyśleć o możliwych konsekwencjach swoich działań. I nie dusić się własną śliną w paroksyzmach rusofobii!” – podsumował.

