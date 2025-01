Na 3 miesiące tymczasowo do aresztu trafił 57-latek podejrzany o spowodowanie ciężkich obrażeń ciała kolegi, które doprowadziły do jego śmierci. Co jeszcze bardziej przerażające, mężczyzna przez półtora miesiąca mieszkał ze zwłokami za ścianą. Grozi mu nawet dożywocie.

Wszystko zaczęło się w połowie stycznia od zgłoszenia jednej z mieszkanek bloku. Poinformowała, że od jakiegoś czasu na klatce unosi się specyficzny zapach, charakterystyczny dla rozkładających się zwłok.

Natychmiast na miejsce został skierowany patrol z komisariatu na Wyżynach. Policjanci, po wejściu na klatkę schodową jednego z bloków przy ulicy Nałkowskiej, od razu poczuli opisywany przez kobietę zapach. Skierowali swe kroki do zgłaszającej, by uzyskać, jak najwięcej szczegółów. Nie była ona w stanie określić skąd pochodzi ta woń. Funkcjonariusze zaczęli sprawdzać każde z drzwi. W ten sposób dotarli do tych, z okolicy których dochodziła najbardziej. Wezwali na miejsce strażaków, by umożliwili oni wejście do lokalu.

Mieszkał ze zwłokami od listopada

W środku od razu potwierdziły się podejrzenia. W jednym z pomieszczeń, funkcjonariusze ujawnili zwłoki mężczyzny w stanie zaawansowanego rozkładu. Trop prowadził do mężczyzn, którzy byli lub są obecnie najemcami pokoi. Jeszcze tego wieczoru kryminalni z Wyżyn zatrzymali dwóch bydgoszczan, mogących mieć związek ze śmiercią 57-latka. Ponadto z ustaleń wynikało, że do zgonu właściciela mieszkania doszło w nocy z 28 na 29 listopada 2024 roku. Od tego czasu mężczyzna tam leżał.

Jednemu z zatrzymanych (57-latkowi) postawiono zarzut spowodowania ciężkich obrażeń ciała, które doprowadziły do śmierci mieszkańca Kapuścisk. Okazało się, że feralnej nocy między mężczyznami doszło do kłótni, która okazała się tragiczna w skutkach. Bulwersuje fakt, że agresor nie udzielił pomocy koledze po tym, jak go pobił ani też nie wezwał służb medycznych. Przez półtora miesiąca mieszkał ze zwłokami za ścianą. Korzystał z pozostałych pomieszczeń, a nawet zapraszał gości.

57-latek, na wniosek policjantów i prokuratora, został tymczasowo aresztowany na najbliższe trzy miesiące. Za tego typu przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat, ale też nawet dożywocie.

