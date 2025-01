Robert Dymkowski, były gwiazdor polskiej ekstraklasy i gracz szczecińskiej Pogoni, walczy o życie. U piłkarza zdiagnozowano ALS/SLA, czyli stwardnienie zanikowe boczne.

Robert Dymkowski przed laty uchodził za gwiazdę polskiej ekstraklasy. Był czołowym graczem Pogoni Szczecin, z którą w sezonie 2000/2001 zdobył tytuł wicemistrzów Polski. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym zanotował 252 mecze i zdobył 72 bramki.

Kilka lat temu popularny „Dymek” usłyszał diagnozę, która wywróciła jego świat do góry nogami. Stwierdzono u niego ALS, czyli stwardnienie zanikowe boczne. To bardzo poważne schorzenie, które stopniowo prowadzi do osłabienia mięśni, utraty mowy, a w konsekwencji – samodzielnego oddychania i ruchu.

– Zdiagnozowano u mnie ALS/SLA, czyli stwardnienie zanikowe boczne. Jest to choroba neurodegeneracyjna neuronu ruchowego, która cały czas postępuje i prowadzi do osłabienia mięśni, ich zaniku, odebrania mowy i możliwości samodzielnego oddychania, w konsekwencji utraty ruchomości i śmierci – napisał Dymkowski w opisie zbiórki zamieszczonej w serwisie zrzutka.pl. Były sportowiec zbiera bowiem na swoje leczenie.

Niedawno informacje na temat stanu zdrowia Dymkowskiego zamieścił szczeciński dziennikarz, Daniel Trzepacz. Okazuje się, że stan byłego piłkarza Pogoni uległ pogorszeniu. – Trzymajmy kciuki za Roberta Dymkowskiego. 4 stycznia trafił do szpitala na intensywną terapię. 21 stycznia wrócił do domu, jednak nie odzyskał samodzielnej zdolności oddychania i używa respiratora – napisał Trzepacz.

Trzymajmy kciuki za Roberta Dymkowskiego. 4 stycznia trafił do szpitala na intensywną terapię. 21 stycznia wrócił do domu jednak nie odzyskał samodzielnej zdolności oddychania i używa respiratora. — Daniel Trzepacz (@d_trzepacz) January 24, 2025

– Walka o każdy dzień trwa. Ogromną pracę codziennie wykonuje małżonka Roberta. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć zakup specjalnego samochodu, można to zrobić tutaj – dodał Trzepacz w kolejnym wpisie załączając link do zbiórki.

Walka o każdy dzień trwa. Ogromną pracę codziennie wykonuje małżonka Roberta. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć zakup specjalnego samochodu, można to zrobić tutaj:https://t.co/AkYHl8zGCs https://t.co/NiPWEqJJ1P — Daniel Trzepacz (@d_trzepacz) January 24, 2025

Przeczytaj również: