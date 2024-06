Migranci, którzy próbują dostać się do Polski przez Białoruś udostępniają w sieci nagrania. Pokazują na nich jeden gest. Co on oznacza?

Funkcjonariuszy Straży Granicznej przyznaje, że wśród migrantów, którzy próbują dostać się do Polski przez Białoruś dominuje pewien gest. Można go też zobaczyć na filmikach, które migranci publikują w mediach społecznościowych.

Jest to charakterystyczny ruch ręką i palec wskazujący uniesiony ku górze. Co on oznacza? Okazuje się, że jest to tahuid, który symbolizuje jedynego Boga oraz jego wyjątkowość.

Głos ws. gestu, który pokazują migranci zabrał specjalista z Narodowego Centrum Studiów Strategicznych ds. Bliskiego Wschodu. Serwis o2.pl, który powołuje się na jego słowa, podaje, że „wśród muzułmanów znak ten jest powszechny, ale od pewnego czasu wykorzystywany jest w propagandzie”.

– Jest to symbol monoteizmu, oznacza jednego boga. Gest ten jednak został przywłaszczony przez tzw. Państwo Islamskie i dżihad. (…) Niektórzy przy granicy mogą pozować do zdjęć z tym symbolem, aby wyglądać groźniej. Gest ma straszyć niewiernych – powiedział Wojciech Szewko w rozmowie z „Faktem”.

🇵🇱🇧🇾

Takie kwiatki na Tik Toku. pic.twitter.com/ZbzcCagvwc — WarNewsPL (@WarNewsPL1) June 7, 2024

