Maski opadły, a nawet doba nie minęła – napisał Krzysztof Śmiszek. Eurodeputowany Lewicy jest wstrząśnięty gestem wykonanym przez Elona Muska podczas inauguracji prezydentury Donalda Trumpa.

Przypomnijmy, że w poniedziałek odbywała się uroczystość zaprzysiężenia Donalda Trumpa na 47. Prezydenta USA. W wydarzeniu wzięli udział przywódcy wielu państw, najważniejsi politycy USA, a także osoby wspierające Trumpa w kampanii, w tym Elon Musk.

– Niektóre wybory są, rozumiecie, ważne, a niektóre nie. Ale to były wybory, które naprawdę miały znaczenie – zapewniał. – Dzięki wam, przyszłość cywilizacji jest zapewniona – podkreślał.

Śmiszek przerażony gestem Muska. „Zaczęło się”

To właśnie wystąpienie amerykańskiego miliardera jest szeroko komentowane na świecie, także w Polsce. Wszystko przez jego gest. W pewnym momencie Musk dotknął serca, a następnie wyprostował gwałtownie rękę. Według części internautów wykonał salut rzymski.

Słynący z kontrowersyjnych zachowań @elonmusk po raz kolejny dał się ponieść emocjom. Miliarder przemawiał do miłośników @realDonaldTrump kilka godzin po zaprzysiężeniu nowego prezydenta i w akcie euforii wykonał… salut rzymski.https://t.co/pGfQZkAhWE — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) January 20, 2025

Tak sytuację zinterpretowała m.in. TVP Info. Zaniepokojone są także środowiska lewicowe w Polsce. „Zaczęło się. Maski opadły, a nawet doba nie minęła” – napisał Krzysztof Śmiszek.

Zaczęło się.

Maski opadły, a nawet doba nie minęła. pic.twitter.com/cAUeDz15WV — Krzysztof Śmiszek (@K_Smiszek) January 20, 2025

Wiele osób jednak przekonuje, że to manipulacja. Ich zdaniem świadczą o tym słowa Muska po wykonaniu gestu. – Moje serce pędzi do was! – podkreślał.

Jakiś ichniejszy propagandysta przyciął nagranie tak, że wyglądało jakby Elon Musk wykonywał salut rzymski. https://t.co/QM1xKpPGsN — Marcin Dobski (@szachmad) January 20, 2025

Przeczytaj również: