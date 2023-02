Nie ma rzeczy istotniejszej niż pozbycie się PiS – uważa były premier Leszek Miller. Eurodeputowany przekonuje, że na szczegółowy program przyjdzie czas po wyborach, teraz opozycja powinna po prostu przejąć władzę…

W styczniu stało się jasne, że największe marzenie Donalda Tuska jest nierealne. Wspólna lista opozycji przeszła do historii jako niespełniony plan na wybory w 2023 i już tylko nieliczni mają jakąkolwiek nadzieję, że coś się w tej sprawie zmieni.

Tymczasem Szymon Hołownia, którego oskarża się o fiasko planu Tuska, we wtorek ogłosił swojego nowego partnera politycznego. Mowa o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu. To właśnie z Polskim Stronnictwem Ludowym formacja Hołowni zamierza stworzyć „wspólną listę spraw”.

Przez wielu komentatorów dzisiejsza wspólna konferencja liderów Polski 2050 i PSL została odczytana jako zapowiedź wspólnego startu, który ma poprzedzić ogłoszenie wspólnego programu wyborczego.

Czy opozycja rzeczywiście potrzebuje programu? Leszek Miller uważa, że w obecnym stanie państwa, nie jest to konieczne. Najważniejsze w opinii byłego premiera jest teraz odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy. „Dziś znów poza hasłem odsunąć PiS od władzy usłyszałem, że trzeba mieć programową ofertę” – podkreślił.

Dziś znów poza hasłem odsunąć PiS od władzy usłyszałem, że trzeba mieć programową ofertę. Tymczasem nie ma rzeczy istotniejszej niż pozbycie się PiS. To jest cały program! Na szczegóły przyjdzie czas po wyborach.

Z wypowiedzi eurodeputowanego wynika, że programowe założenia zostaną ujawnione w zasadzie dopiero po wyborach. „Tymczasem nie ma rzeczy istotniejszej niż pozbycie się PiS. To jest cały program! Na szczegóły przyjdzie czas po wyborach” – pisze Miller.

„Niestety widzimy polityczne przedszkole w czasie kiedy PiS wspina się na szczyty ogłupiania swoich wyborców. Może i Tusk ma wiele cierpliwości, ale nie wiem czy wyborcy będą równie wyrozumiali dla przedszkolaków” – dodał.

Hołownia i Kosiniak-Kamysz słusznie mówią, że rozdrobnienie opozycji byłoby najgorsze co mogłoby nas spotkać w wyborach. To po co działają na rzecz rozdrobnienia opozycji?