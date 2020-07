W sieci pojawił się spot, w którym wystąpiły osoby kojarzone z wyborcami Konfederacji. Zapowiedzieli, że w drugiej turze wyborów prezydenckich to Andrzej Duda może liczyć na ich poparcie. Jak wyjaśniają, chodzi o to żeby nie dopuścić do władzy Rafała Trzaskowskiego.

Jako pierwszy na nagraniu wypowiada się Marek Miśko, twórca głośnej kampanii „Respect Us”, związany z wSensie.tv i Fundacją Polska Ziemia. „Powiem wam, co się stanie, kiedy wybory wygra Rafał Trzaskowski. Donald Tusk wróci do kraju i stanie na czele zjednoczonej opozycji. Najpóźniej w marcu ‘21 roku ten sam Donald Tusk zostanie premierem Polski. Pamiętam te czasy. Nie mam specjalnych złudzeń co do Andrzeja Dudy. Mimo wszystko… Duda” – przekonuje.

W spocie występuje również znany propagator pamięci o Żołnierzach Wyklętych, Leszek Żebrowski. „To będzie wybór moralny, między cywilizacjami” – przekonuje.

„Nie chcę, by Polska znalazła się w potrzasku. Dlatego w II turze zagłosuję na kandydata pozytywnego – Andrzeja Dudę” – mówi następnie przedsiębiorca dr Tomasz Dorosz. „To niezwykle trudny wybór, ale nie wspierając rewolucji z Zachodu, która niszczy nasze wartości, po prostu dajemy sobie czas na alternatywę” – dodaje Damian Kita ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

„Mimo wszystko Duda” – powtarzają na zakończenie wszystkie osoby występujące w spocie.

Źr. wPolityce.pl; YouTube