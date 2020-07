– To będzie wybór moralny, między cywilizacjami – stwierdził Leszek Żebrowski w spocie #MimoWszystkoDuda. Materiał przedstawia osoby, które deklarują, że w I turze wyborów głosowały na Krzysztofa Bosaka, a w dogrywce zamierzają wybrać Andrzeja Dudę. Nagranie spotkało się z ostrą reakcją Jakuba Kuleszy z Konfederacji.

Spot #MimoWszystkoDuda pojawił się w sieci w poniedziałek. Z nagrania wynika, że jest to oddolna akcja wyborców, którzy w I turze zagłosowali na Krzysztofa Bosaka, a w dogrywce zamierzają wybrać Andrzeja Dudę.

-Powiem wam, co się stanie, kiedy wybory wygra Rafał Trzaskowski. Donald Tusk wróci do kraju i stanie na czele zjednoczonej opozycji. Najpóźniej w marcu ‘21 roku ten sam Donald Tusk zostanie premierem Polski. Pamiętam te czasy. Nie mam specjalnych złudzeń co do Andrzeja Dudy. Mimo wszystko… Duda – podkreśla Marek Miśko, twórca głośnej kampanii „Respect Us”. Poza nim na nagraniu pojawili się m.in.: Leszek Żebrowski, dr Tomasz Dorosz i inni.

Politycy Konfederacji reagują na akcję #MimoWszystkoDuda

Film uzyskał wielki rozgłos w sieci, głównie za sprawę reakcji polityków Konfederacji. „Jakoś nie widziałem bohaterów tego filmiku, jak walczyli z chociaż podobnym zaangażowaniem o sukces K.Bosaka, dlatego dziś rozczulające, na poziomie wolnorynkowości Trzaskowskiego jest jak walczą niby w imieniu K.Bosaka o sukces A.Dudy” – zauważył Artur Dziambor.

„Jaka szkoda, że wyborcy Bosaka z akcji #MimoWszystkoDuda nie byli tak aktywni wtedy, gdy było to potrzebne, to jest w kampanii Bosaka przed I turą” – przekonuje Sławomir Mentzen.

Jeszcze ostrzej zareagował Jakub Kulesza. – A co to się stanęło temu misiu? Czyżby ci „narodowcy” ze spotu #MimoWszystkoDuda nie byli tak naprawdę wyborcami Krzysztofa Bosaka? Chyba znamy pierwszych beneficjentów zapowiedzianego przez PiS „funduszu patriotycznego”. #PrzestańcieKłamać – napisał Kulesza.

Podsumowanie mistyfikacji #MimoWszystkoDuda

Podsumowanie mistyfikacji #MimoWszystkoDuda

Podsumowanie mistyfikacji #MimoWszystkoDuda

Do sprawy odniósł się też Marek Miśko, który przypomniał swój post sprzed II tury wyborów.

