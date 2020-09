Ministerstwo Zdrowia nie rozsyłało i nie rozsyła wiadomości dotyczących rozpoczęcia roku szkolnego, w tym jego przełożenia z powodu rzekomego ujawnienia nowych ognisk COVID-19 – odniósł się we wtorek resort zdrowia do fałszywych maili wysyłanych z jego adresu do szkół.

„Ministerstwo Zdrowia nie rozsyłało i nie rozsyła żadnych wiadomości dotyczących rozpoczęcia roku szkolnego, w tym jego przełożenia z powodu rzekomego ujawnienia nowych ognisk COVID-19. Autor maili, które trafiły do szkół, podszywa się pod ministra zdrowia. Prosimy o czujność w tej sprawie” – apeluje resort zdrowia.

Przypomina, że decyzje dotyczące funkcjonowania szkół podejmują dyrektorzy placówek w porozumieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną.(PAP)

Autorka: Klaudia Torchała

