Już w niedzielę nastąpi finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O wydarzeniu mówił Jerzy Owsiak podczas konferencji prasowej. Zwrócił się między innymi do prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego.

O rozstaniu TVP i WOŚP głośno było kilka lat temu – dziś już nikogo to nie dziwi. Od kilku lat finał Orkiestry transmitowany jest przez TVN. Podczas specjalnej konferencji prasowej Jerzy Owsiak zwrócił się jednak do Jacka Kurskiego w sprawie Marszałka Senatu.

Jerzy Owsiak przypomniał, że mowa nienawiści, która obecnie skierowana jest w stronę Tomasza Grodzkiego, rok temu skierowana była na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. „Ustańmy z tą mową nienawiści. Panie prezesie Kurski, proszę powstrzymać ten niesamowity jazgot skierowany w stronę Marszałka Senatu. Rok temu identyczna nawałnica zła była skierowana w stronę Adamowicza” – powiedział.

Szef WOŚP zwrócił się też do Zbigniewa Ziobry, by umożliwił więźniom wspieranie Orkiestry. Odniósł się też do ubiegłorocznych tragicznych wydarzeń, do których doszło w Gdańsku. „Minął rok – śledczy, działania, w dalszym ciągu nie wiemy jak dostał się na scenę człowiek, który w zeszłym roku zamordował prezydenta Gdańska Adamowicza – proszę to wyjaśnić” – zaapelował.

Źr.: TVN24