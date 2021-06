Przed polską reprezentacją kluczowe starcie przeciwko Szwecji, które zdecyduje, czy uda się awansować do dalszego etapu turnieju. Tymczasem wciąż nie wiadomo, czy Jakub Moder wystąpi w spotkaniu. Byłoby to duże osłabienie zespołu, bo w meczu z Hiszpanią pokazał się z dobrej strony.

Po fatalnym początku w meczu ze Słowacją i po zaskakującym remisie po dobrej grze z Hiszpanią polska reprezentacja stanie przed kolejnym wyzwaniem. W środę w Sankt Petersburgu odbędzie się mecz, który zdecyduje o tym, kto awansuje do dalszego etapu Euro 2020. Polacy nie mają już nic do stracenia i koniecznie muszą wygrać ze Szwedami. Wiadomo już, że układ w innych grupach zdecydował o tym, że w przypadku remisu Polska pożegna się z turniejem.

Czytaj także: Legendarny szwedzki trener szczerze o meczu z Polską. „Boimy się Lewandowskiego”

Tymczasem z kadry płyną niepokojące informacje na temat zdrowia niektórych graczy. W meczu z Hiszpanią urazu kolana nabawił się Jakub Moder. Pomimo sprowokowanego karnego, zawodnik pokazał się w tamtym spotkaniu z bardzo dobrej strony. Jego absencja oznacza osłabienie zespołu Paulo Sousy.

Moder zagra, czy nie zagra?

Portal Sportowe Fakty WP dotarł do najnowszy informacji na temat zdrowia piłkarza. Okazuje się, że Moder może jednak zagrać przeciw Szwecji. Badania na razie nie wykazały, że uraz jest bardzo poważny. Wciąż jednak nie wiadomo, czy będzie on do dyspozycji trenera Paulo Sousy. – czytamy.

Wiadomo jednak, że Moder nie pojawił się we wtorek na treningu reprezentacji. Z informacji WP SportoweFakty wynika, że ostateczna decyzja ws. gry ze Szwecją zapadnie dopiero w dniu meczu.

Czytaj także: Świetna wiadomość dla Polskich piłkarzy. Szwedzi zagrają „na luzie”?

Jest też jednak dobra wiadomość. Okazuje się, że uraz Jana Bednarka nie okazał się na tyle poważny, aby go wykluczył z gry. W tej chwili jego występ w środowym spotkaniu nie jest zagrożony.

Źr. sportowefakty.wp.pl