Szwedzi bardzo obawiają się Roberta Lewandowskiego. Przyznał to legendarny trener, Sven Goran Eriksson. – To jeden z najlepszych napastników wszech czasów – powiedział w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Polscy kibice odliczają godziny do spotkania ze Szwedami. Biało-Czerwoni zagrają o awans z grupy. Żeby tego dokonać, musimy ze Szwecją wygrać. Każdy inny wynik oznacza, że odpadamy już po fazie grupowej.

Jakie szanse ma reprezentacja Polski w tym starciu? Swoją opinią w tej sprawie podzielił się Sven Goran Eriksson. Legendarny szwedzki trener już na wstępie wskazał główny atut reprezentacji swojego kraju. – Największym atutem zespołu jest organizacja, drużyna prezentuje się też bardzo dobrze pod względem fizycznym – przyznał.

W opinii Erikssona czeka nas jednak bardzo interesujący mecz, a Polacy również mają szanse na zwycięstwo. Tym bardziej, że to dla Biało-Czerwonych jedyna szansa na wyjście z grupy. – Sytuacja w grupie ciągle jest otwarta, każdy może awansować. Szwecja znajduje się w komfortowej sytuacji, nie musi za wszelką cenę dążyć do zdobycia gola. Nie sądzę jednak, by Andersson postawił wyłącznie na defensywę – oświadczył.

Gra na remis byłaby niebezpieczna, a z waszą reprezentacją szczególnie ryzykowna. Uważam, że Polacy dobrze spisują się w ataku, potrafią strzelić gola z niczego – dodał.

Zdaniem Erikssona najniebezpieczniejszą postacią naszej drużyny jest oczywiście jej kapitan. – Nasza drużyna powinna bardzo obawiać się Roberta Lewandowskiego. Co więcej, Szwecja się go boi! Lewandowski jest już na tej samej półce co Lionel Messi i Cristiano Ronaldo – stwierdził.

– Niesamowity piłkarz i genialny strzelec. Nie tylko w tym sezonie regularnie zdobywa gole, robi to od wielu lat. Dokonuje niesamowitych rzeczy zarówno w Bayernie Monachium, jak i reprezentacji – dodał.