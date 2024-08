Przez lata związana z TVP Monika Richardson bardzo krytycznie oceniła zmiany, jakie zaszły w telewizji publicznej po zmianie władzy. Przyznała, że kibicowała nowej ekipie, ale „potwornie się rozczarowała”. Wskazała nawet, kto jej zdaniem za to odpowiada.

Richardson w rozmowie z Plejadą nie owijała w bawełnę. „Mam w głowie pomysł na program publicystyczny, który chciałabym prowadzić – taki current affairs na żywo, trochę odchodzący od tego, co robiłam do tej pory. Ale myślę, że go nie zrealizuję. Przynajmniej nie w tej telewizji. Nie jest to bowiem Telewizja Polska, którą współtworzyłam. I mówię to z przykrością, bo bardzo kibicowałam nowej ekipie. Niestety, potwornie się rozczarowałam” – mówiła.

Krytykowała obecne władze TVP za zwolnienia. „Takie osobowości telewizyjne, jak Tomek Wolny czy Olek Sikora, nie rodzą się na pniu. Telewizja Polska ich wykształciła, dała im nazwisko, a teraz profity z tego będą czerpać inne stacje. Naprawdę warto było inwestować przez lata w ludzi, żeby potem z dnia na dzień ich wyrzucić?” – pytała retorycznie.

Wskazała również z nazwiska osoby, której jej zdaniem odpowiadają z tę sytuację. Padło nazwisko Kingi Dobrzyńskiej. „Wzięła młot pneumatyczny, który już tam szalał i rozwalał podłogi, żeby rozbić nim jeszcze wszystkie ściany. A potem na Facebooku wdała się w pyskówkę z widzami. Jak się można tak zachować? Jak po czymś takim można dalej pracować? I, niestety, dlatego to nie jest już moja telewizja” – stwierdziła Richardson.

Wymieniła również dyrektora generalnego Tomasza Syguta. „Bardzo mi przykro, ale ci państwo: pan Sygut i pani Dobrzyńska, stworzyli bardzo toksyczny duet. Niewątpliwie wspierają siebie nawzajem, podobno pani Kinga zaczyna co drugie zdanie od: „Tomek i ja uważamy, że…”, ale na pewno nie wspierają przywrócenia w tym kraju mediów publicznych” – powiedziała Richardson.

