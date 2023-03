Porzucił zaszczytną funkcję premiera Rzeczpospolitej i wyjechał do Brukseli. A co zostawił Polakom? Wyższy wiek emerytalny i głodowe świadczenia – przekonuje premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu opublikował nagranie, na którym uderzył w lider Platformy Obywatelskiej. To wyprowadziło z równowagi posłów tej formacji.

Premier Mateusz Morawiecki opublikował nagranie, na którym odniósł się do niedawnej publikacji dziennikarzy „Faktu”. Dotyczyła ona emerytury Donalda Tuska. Szef rządu sugeruje, że lider PO sam pobiera emeryturę wcześniej, choć jego formacja wiek emerytalny podwyższyła.

– Dzisiejsza prasa donosi, że Donald Tusk przeszedł na emeryturę. Zastanawiacie się w jakim wieku zaczął ją pobierać? Tak, w wieku 65 lat. Wszystkim Polakom podniósł wiek emerytalny do 67 lat, a sam szybciutko skorzystał z tego, że PiS wyrzuciło do śmieci jego podwyżkę wieku emerytalnego – oświadczył.

W opinii Morawieckiego były premier jest „beneficjentem polityki PiS”. – Porzucił zaszczytną funkcję premiera Rzeczpospolitej i wyjechał do Brukseli. A co zostawił Polakom? Wyższy wiek emerytalny i głodowe świadczenia – oświadczył szef rządu.

Morawiecki uderzył w Tuska. Sympatykom opozycji puściły nerwy

Morawiecki chwalił pomysły realizowane przez jego rząd. Na końcu znowu zwrócił się do Tuska, parafrazując cytat z serialu „Stawka większa niż życie”. – Jedynym Polakiem, o którego emeryturę zadbał Donald Tusk, jest sam Donald Tusk. Nie z nami te numery Brunner! – podkreślił.

Nagranie premiera wyprowadziło z równowagi sympatyków Tuska. Nerwowo zareagowali także politycy PO. Pojawiły się inwektywy…

