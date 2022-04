Premier Mateusz Morawiecki na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych odniósł się do problemu inflacji. Szef polskiego rządu powiedział, że „nie jest to tylko polski problem”, bo dotyka ona całego świata.

„Inflacja nie jest problemem ekonomicznym, to jest problem społeczny, bo dotyczy zwykłych ludzi. I prawda jest taka, że każdy z nas ponosi różny koszt tej inflacji. Największy koszt ponoszą ludzie najbiedniejsi” – tłumaczy Morawiecki. „To dosyć logiczne, tzw. koszyk inflacyjny, czyli to, na co wydajemy pieniądze w ciągu miesiąca, wygląda zupełnie inaczej w przypadku ludzi zarabiających kilkanaście tysięcy złotych lub więcej, a inaczej w przypadku rodziny 2+2, w której rodzice zarabiają na poziomie średniej krajowej lub poniżej” – dodał.

Premier zwrócił uwagę, że już wcześniej w Polsce występowała podwyższona inflacja. Morawiecki tłumaczy, że wówczas było to akceptowalne, bo towarzyszyła ona szybkiemu rozwojowi gospodarczemu.

Szef rządu wyjaśnił, że pandemia silnie uderzyła w gospodarkę. Jak dodaje, rządowe tarcze pozwoliły na szybki powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Później jednak pojawiło się kolejne zagrożenie. „Wojna wywróciła architekturę bezpieczeństwa i gospodarczą w Europie. Wszystkim, którzy twierdzą, że wojna nie ma nic do inflacji, zwracam uwagę, że przygotowania do wojny rozpoczęły się dużo wcześniej” – powiedział Morawiecki.

„Inflacja nie była i nie jest tylko polskim problemem, wszyscy poważni uczestnicy debaty publicznej wiedzą, że inflacja to realny problem w wymiarze globalnym. I z tym wyzwaniem trzeba się zmierzyć” – stwierdził premier Morawiecki.

Źr. RMF FM