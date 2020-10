Restauratorzy załamani nowymi obostrzeniami, które ogłosił premier Mateusz Morawiecki. – Przez pół roku grzecznie stosowaliśmy się restrykcyjnie do obostrzeń a dziś z dnia na dzień nas zamykają – czytamy w komentarzu osób z branży gastronomicznej.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowe obostrzenia na piątkowej konferencji prasowej. Część nowych rozwiązań uderza bezpośrednio w branżę gastronomiczną. Już od jutra lokale w całym kraju będą zamknięte, a klienci będą mogli zamówić jedzenie tylko na wynos.

Zdaniem rządu radykalna decyzja jest potrzebna, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jednak przedstawiciele branży gastronomicznej są wstrząśnięci. Kolejne zamrożenie biznesu w tym roku oznacza ogromne problemy finansowe, a być może zamknięcie interesu.

Restauratorzy reagują na obostrzenia: Dają nam na to 24 godziny!

Na dramatyczną sytuację gastronomii zwraca uwagę Maciej Bąk z Radia ZET. Dziennikarz opublikował zdjęcie gdańskich restauratorów, oburzonych decyzją władz. „Robią z nas kozły ofiarne. Przez pół roku grzecznie stosowaliśmy się restrykcyjnie do obostrzeń a dziś z dnia na dzień nas zamykają. W dodatku dają nam na to 24 godziny! Co mamy zrobić z kupionym już towarem?” – czytamy.

„Robią z nas kozły ofiarne. Przez pół roku grzecznie stosowaliśmy się restrykcyjnie do obostrzeń a dziś z dnia na dzień nas zamykają. W dodatku dają nam na to 24 godziny! Co mamy zrobić z kupionym już towarem?”. Gdańscy restauratorzy są oburzeni decyzjami rządu. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/dZymledOVn — Maciej Bąk (@MaciejBk1) October 23, 2020

Działania rządu negatywnie ocenia także Łukasz Warzecha z „Do Rzeczy”. – Restauratorom nie zostawiono nawet weekendu na pozbycie się zapasów. Tak się składa, że już wcześniej umówiłem się na dziś wieczór na spotkanie w restauracji – podkreślił.

Restauratorom nie zostawiono nawet weekendu na pozbycie się zapasów. Tak się składa, że już wcześniej umówiłem się na dziś wieczór na spotkanie w restauracji. Wszystkich Państwa namawiam: jeśli możecie, zjedzcie dziś poza domem i chociaż tak pomóżcie polskim restauratorom. — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) October 23, 2020

Rząd zapowiedział pomoc dla restauratorów, jednak przedstawiciele branży podchodzą do tych zapewnień sceptycznie. „Jeżeli to będzie wyglądało jak poprzednie wsparcie, to dzisiejszy wieczór będzie moim pożegnaniem z gastronomią” – napisał jeden z restauratorów.

