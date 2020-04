Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki przedstawił plan „odmrażania” sportu. W sumie rząd przewidział pięć etapów, a pierwszy z nich już wszedł w życie. Drugim etapem będzie otwarcie boisk i orlików, na które będzie można pójść już od 4 maja. W konferencji udział wzięła także minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

„Wraz z matrycą powrotu do nowej rzeczywistości gospodarczej chcemy pokazać matrycę powrotu do rzeczywistości sportowej. Chcemy przejść do kontrofensywy, powrotu do normalności sportowej w najbliższych tygodniach i miesiącach.” – mówił Morawiecki. Pierwszym etapem odmrażania sportu jest otwarcie lasów i parków, a także zezwolenie na treningi indywidualne.

Drugi etap wejdzie w życie 4 maja i przewiduje otwarcie infrastruktury o charakterze otwartym. Mowa tu o m.in. stadionach sportowych, boiskach szkolnych i wielofunkcyjnych (w tym Orlikach), polach golfowych, otwartych strzelnicach, torach łuczniczych i gokartowych, a także stadninach koni.

Morawiecki zastrzegł jednak, że korzystanie z tych obiektów będzie ograniczone. „Ten drugi etap będzie od 4 maja, czyli już całkiem niedługo. W 2 etapie również orliki, na boiskach, na których grać będzie mogło nie więcej niż 6 osób, a więc także dla innych dyscyplin sportowych, jak tenis ziemny też na otwartej przestrzeni, gdzie wiadomo, że może grać 2 albo 4 zawodników też stanie się dopuszczalne.” – mówił premier.

Czytaj także: Od dzisiaj godziny dla seniorów ulegają zmianie

W trzecim etapie otwarte zostaną sale szkolne, hale sportowe i inne obiekty zamknięte – również z maksymalnie 6-osobowym składem osób uprawiających daną dyscyplinę i przy utrzymaniu rygorów sanitarnych. W czwartym etapie otwarte mają zostać siłownie, sale fitness, sale taneczne i kręgielnie. Premier Morawiecki dodał także, że pod koniec maja wrócą rozgrywki Ekstraklasy piłkarskiej i żużlowej.

Etapy przywracania aktywności sportowej 🏋⚽ pic.twitter.com/rA9UgiG1Mw — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 25, 2020

Ostatnim etapem, o którym mówił Morawiecki, będzie możliwość organizowania imprez masowych. W tym przypadku jednak nie ma żadnej daty, a przedstawiciele rządu mówią o „odległej perspektywie czasowej”.

Źr. rmf24.pl; polsatnews.pl