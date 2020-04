Rząd wprowadził I etap luzowania obostrzeń wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa. Więcej osób może przebywać w sklepach, ale to nie jedyna ważna zmiana. Od soboty obowiązują także nowe zasady jeśli chodzi o tzw. godziny dla seniorów.

W ramach I etapu odmrażania gospodarki i luzowania obostrzeń rząd wprowadził zmiany w funkcjonowaniu sklepów. Teraz będzie większa swoboda przy robieniu zakupów i znikają duże kolejki przed wejściami. W sklepach o powierzchni co najmniej 100 m2 obowiązuje limit jednej osoby na 15 m2. Zmianie uległy także godziny dla seniorów.

Do tej pory sklepy były dostępne wyłącznie dla osób od 65. roku życia w godzinach 10-12 przez cały tydzień. Od soboty 25 kwietnia i to się zmienia. Od dzisiaj tzw. godziny dla seniorów nie obowiązują już w weekendy i wtedy wszyscy klienci będą mogli robić zakupy. Jest to tym bardziej istotne, że najbliższa niedziela jest handlowa.

Godziny dla seniorów nadal jednak obowiązują w pozostałe dni tygodnia. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 12 w sklepach nadal będą mogły przebywać osoby powyżej 65. roku życia.

Źr. o2.pl