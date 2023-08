Mateusz Morawiecki wziął udział w konferencji prasowej po spotkaniu prezydentem Litwy. Premier RP odniósł się do zagrożenia ze strony Grupy Wagnera.

Grupa Wagnera, czyli prywatne wojsko najemnicze, które walczy po stronie Federacji Rosyjskiej. Jego członkowie niedawno przenieśli się na Białoruś. Nastąpiło to po nieudanym puczu zorganizowanym przez szefa Grupy – Jewgienija Prigożyna.

W związku z obecnością wagnerowców za naszą wschodnią granicą rośnie niepokój wśród Polaków. Szczególnie tych, którzy zamieszkują okolice przy granicy z Białorusią. Właśnie tego dotyczyło spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Litwy, które odbyło się w Suwałkach.

Po jego zakończeniu przedstawiciele obu państw wzięli udział w konferencji prasowej. Premier Mateusz Morawiecki wprost powiedział, co zagraża Polsce ze strony Grupy Wagnera.

Morawiecki ostrzega przed Grupą Wagnera

– Przestrzegamy przed prowokacjami ze strony Rosji i Białorusi. Grupa Wagnera może prowadzić akcje sabotażowe, a wszyscy, którzy lekceważą to zagrożenie mogą odpowiadać za kolejne prowokacje i intrygi z tamtej strony – powiedział premier sugerując, co może się wydarzyć i na co zwrócić uwagę.

Premier @MorawieckiM w #Suwałki: Przestrzegamy przed prowokacjami ze strony Rosji i Białorusi. Grupa Wagnera może prowadzić akcje sabotażowe, a wszyscy, którzy lekceważą to zagrożenie mogą odpowiadać za kolejne prowokacje i intrygi z tamtej strony. pic.twitter.com/CLzGpsLApR — Kancelaria Premiera (@PremierRP) August 3, 2023

Morawiecki podkreślił również, że obecność Grupy Wagnera na Białorusi to „to testowanie przez Rosję i Białoruś reakcji Polski i naszych sojuszników”. – Nasze granice zatrzymują od lat najróżniejsze ataki hybrydowe. Rosja i Białoruś zwiększają swoje liczne prowokacje i intrygi po to, aby zdestabilizować granicę wschodniej flanki NATO – dodał premier.

Premier @MorawieckiM w #Suwałki: My na te prowokacje, których instrumentem jest grupa Wagnera odpowiadamy bardzo zdecydowanie – stworzyliśmy m. in. zaporę na granicy polsko-białoruskiej. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) August 3, 2023

