Premier Mateusz Morawiecki skomentował w TVP ostatni spór na linii Polska – Rosja. W tym kontekście zwrócił uwagę na zachowanie polityków Konfederacji. – Proszę zauważyć jak w ostatnich kilku tygodniach zamilkli, a nawet bardzo dziwnie komentują to, co się dzieje – stwierdził. Na słowa premiera zareagował Krzysztof Bosak.

Wypowiedzi Władimira Putina i innych rosyjskich polityków na temat historii II wojny światowej wywołały oburzenie ze strony władz Polski. Manipulacje zostały potępione także przez Komisję Europejską. Jednak nic nie wskazuje, aby Kreml planował zmianę narracji w tym zakresie.

O przyczyny agresywnej polityki Putina zapytany został premier Mateusz Morawiecki w programie „Gość Wiadomości” TVP. W ocenie szefa rządu Rosjanom zależy na skłóceniu krajów europejskich. – Jestem wdzięczny KE, pani komisarz Jurovej, która w jednoznaczny sposób określiła, kto ponosi winę za wybuch II wojny światowej – powiedział.

Morawiecki zauważył, że rządowi udało się zmienić postrzeganie Polski za granicą. W tym kontekście przypomniał o ważnych oświadczeniach niemieckich polityków. Zarówno prezydent Frank-Walter Steinmeier, jak i kanclerz Angela Merkel wprost mówili o niemieckiej odpowiedzialności za zbrodnie II wojny światowej.

Morawiecki ostro o Konfederacji. Oskarża polityków o związki z Rosją

Prowadzący Michał Adamczyk przypomniał, że niektórzy politycy w Polsce wyrażają wdzięczność Armii Czerwonej za wyzwolenie w II wojnie światowej. – To, że politycy Lewicy, czyli partii, która wywodzi się z PZPR, z partii komunistycznej odpowiedzialnej jeszcze w latach 40., 50. za zbrodnie, za zbrodnie sądowe, nigdy nierozliczone przez system sprawiedliwości w Polsce w III Rzeczpospolitej. To, że oni tak mówią, to można powiedzieć, nie jest to dla mnie wielkie zaskoczenie – podkreślił premier.

W pewnym momencie zwrócił jednak uwagę na zachowanie innej formacji opozycyjnej. – Proszę zauważyć jak w ostatnich kilku tygodniach zamilkli, a nawet bardzo dziwnie komentują to, co się dzieje, politycy Konfederacji. To potwierdza ich związki w dużym stopniu właśnie z Rosją. To jest niestety ta prawda, która teraz została w dużym stopniu obnażona – powiedział.

Bosak odpowiada premierowi

Na wypowiedź premiera zareagował Krzysztof Bosak. Kandydat Konfederacji na prezydenta oskarżył Morawieckiego o kłamstwo. – Premier skłamał na temat Konfederacji. Skoro angażują tak wysokie czynniki by podmyć zaufanie do nas to znaczy, że z badań opinii publicznej wyłaniania się trend umacniania się naszego poparcia wśród Polaków – napisał.

Premier skłamał na temat Konfederacji. Skoro angażują tak wysokie czynniki by podmyć zaufanie do nas to znaczy, że z badań opinii publicznej wyłaniania się trend umacniania się naszego poparcia wśród Polaków 👌🏻 https://t.co/sAa2Acjwbp — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) January 22, 2020

Źródło: „Gość Wiadomości”/ TVP Info, Twitter