Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Interią usłyszał pytanie, czy rząd przedłuży program wakacji kredytowych na kolejny rok. Szef rządu nie wykluczył, ale przyznał jednocześnie, że decyzja nie zapadła.

„Nie ma w tym momencie planów, by przedłużać wakacje kredytowe. Jesteśmy dziś w drugim roku obowiązywania programu, dopiero teraz widzimy jego wpływ na ludzi, na kredytobiorców, na całą akcję kredytową i na tzw. poziom kredytów trudnych. Zobaczymy, jak będą kształtowały się stopy proc. w przyszłym roku, bo od tego zależy i kondycja gospodarstw domowych, i zdolność do zaciągania kredytów” – mówił Morawiecki.

Szef rządu przyznał, że spodziewa się obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku. „Myślę, że jest to możliwe, a nawet prawdopodobne. Byłaby to ulga dla wielu rodzin” – podkreślił Morawiecki.

„Jak zobaczymy, że inflacja od marca, kwietnia będzie w trendzie spadającym, a tym bardziej, jeśli będzie w mocnym trendzie spadającym, to jak najbardziej tak” – wyjaśniał Morawiecki. „Ale ostateczne decyzje będzie podejmować RPP” – dodał.

Ten rok, to rok potencjalnie wielu zmienności. Jeśli będzie odbicie gospodarcze, to wtedy popyt na surowce wzrośnie, co przełoży się na wyższą inflację. Ceny węgla są dwa razy niższe niż były jeszcze cztery miesiące temu i ciągle spadają. W tym momencie można kupić tonę po 150-160 dolarów, a to jest impuls dezinflacyjny. Podobnie z gazem. Mieliśmy ponad 340 euro za MWh, a dziś jest wielokrotnie taniej. Jednak inne surowce, jak np. miedź, mogą dalej drożeć. Zwłaszcza w przypadku mocnego odbicia w Chinach. Tąpnięcie inflacyjne może być bardzo szybkie, ale równie dobrze – może być o wiele wolniejsze niż pokazują prognozy. I od tego uzależniamy nasze kolejne działania. Także związane z wakacjami kredytowymi” – powiedział Morawiecki.

Przeczytaj również:

Źr. Interia