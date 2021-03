Podczas czwartkowej konferencji prasowej rząd ogłosił nowe obostrzenia, które wejdą w życie już w sobotę. Przy okazji premier Mateusz Morawiecki uderzył w prywatną służbę zdrowia, która w jego ocenie niedostatecznie pomaga w walce z pandemią. Do tych słów emocjonalnie odniosła się Anna Rulkiewicz, prezes grupy Lux Med.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej, na której ogłoszono nowe obostrzenia, premier czynił wyrzuty prywatnej opiece medycznej. „Czy służba prywatna dzisiaj – wobec której mam najwyższy szacunek oczywiście także – ratuje zdrowie i życie pacjentów COVID-19?” – pytał Morawiecki.

Na tym nie koniec, bo premier Morawiecki postanowił kontynuować te wątek. „Czy słyszymy o tym, że jakieś wielkie szpitale prywatne są otwarte i właśnie zamieniane na (szpitale) dla pacjentów leczonych na COVID-19?” – dopytywał.

Morawiecki otrzymał odpowiedź

Do tych słów w rozmowie z portalem money.pl odniosła się Anna Rulkiewicz, prezes grupy Lux Med. „Nasi lekarze, pielęgniarki, cały personel medyczny i personel niemedyczny każdego dnia walczą o życie Polaków. Leczymy, dbamy, troszczymy się, karmimy, przewijamy. Tak wygląda każdy dzień tej trudnej, wymagającej sił walki. Mam obawy, że po dzisiejszej konferencji premiera Mateusza Morawieckiego niektórym z nas po prostu pękły serca” – powiedziała.

Rulkiewicz wskazała, że Morawiecki mija się z prawdą, bo potwierdziła to konkretnymi faktami. „Niech fakty mówią same za siebie. Podczas jesiennej fali epidemii koronawirusa w Polsce oddaliśmy na rzecz walki z COVID-19 cały szpital im. świętej Elżbiety w Warszawie, dołączyliśmy inne placówki, a w sumie, jako sektor prywatny, przygotowaliśmy blisko tysiąc łóżek. W trzeciej fazie wirusa nasz szpital również działa, również przyjmuje pacjentów z COVID-19. My działamy, a nasz personel leczy” – dodała.

Wcześniej sprawę skomentowała również w mediach społecznościowych. „Grupa LUX MED i szerzej pracodawcy medycyny prywatnej od początku pandemii wspiera system ochrony zdrowia w walce ze skutkami Covid-19. Zarówno w drugiej fali, jak i obecnie aktywnie walczymy o życie i zdrowie Pacjentów” – napisała. „Jakie to przykre . Co ja mam powiedzieć naszym lekarzom , pielęgniarkom , którzy codziennie walczą o życie pacjentów covidowych.” – dodała w innym wpisie.

