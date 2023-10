W sieci zawrzało po publikacji filmu Sylwestra Wardęgi, która rozpoczęła aferę Pandora Gate. YouTuber przedstawił wyniki swojego śledztwa, które wskazuje, że w środowisku polskich YouTuberów dochodziło do wykorzystywania nieletnich. Głos w sprawie zabrał nawet premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki odniósł się do zataczającej coraz szersze kręgi afery Pandora Gate. Sylwester Wardęga opublikował materiał, który wstrząsnął polskim internetem. YouTuber uderza w swoich „kolegów po fachu”. Skupił się na postaci Stuarta Kluz-Burtona (Stuu), który według jego ustaleń mógł dopuszczać się wykorzystywania nieletnich dziewczyn. Na potwierdzenie swojej wersji opublikował fragmenty rozmów, jakie Stuu miał prowadzić z nieletnimi.

Morawiecki odniósł się do sprawy podczas live’a na Facebooku. „Dzisiejszy live chcę poświęcić tylko jednemu tematowi. Tematowi, którym żyje internet, co najmniej od wczoraj” – zaczął. „Wczoraj usłyszeliśmy historię człowieka, który – według wszelkiego prawdopodobieństwa – wykorzystywał swoją sławę zbudowaną na internecie do tego, aby krzywdzić nieletnie dziewczyny” – mówił szef polskiego rządu.

„To jest naprawdę coś tak okropnego, że musimy wszyscy na czele z państwem polskim, z różnymi organizacjami pozarządowymi, wszystkimi ludźmi dobrej woli, zrobić wszystko, aby zapobiegać tego typu zachowaniom patocelebrytów” – mówił Morawiecki. „Nie jest też wykluczone, że te ujawnione informacje to wierzchołek góry lodowej. To, co się dzieje na internetowych czatach jest chronione przez prawo prywatności i z tego względu nie wszyscy naokoło mogą wiedzieć, że dzieci, ktoś z młodych ludzi, jest w danym momencie krzywdzony” – dodał. „Najnowsza afera z pseudocelebrytami nie wyszłaby na jaw, gdyby nie zgłoszenie ofiar” – zauważył.

Musimy chronić nasze dzieci w internecie!



W Państwie Polskim nie ma zgody na pedofilię, na tolerowanie zwyrodnialców.



Poleciłem służbom zająć się natychmiast sprawą, oczekuje stanowczych i szybkich działań.



Ostrzegam wszystkich, którzy chcą krzywidzić dzieci. Spotka Was kara,… — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) October 4, 2023

Morawiecki zapowiedział podjęcie działań. „Będziemy bardzo mocno działać, aby zapobiegać takim zdarzeniom. Nie ma zgody w państwie polskim na pedofilię” – mówił. „Poleciłem służbom zająć się natychmiast sprawą i oczekuję szybkich i stanowczych działań w tym temacie. Ostrzegam wszystkich, którzy chcą krzywdzić dzieci, krzywdzić młodych ludzi: spotka was kara, spotka was najbardziej dotkliwa kara, jaka tylko jest przewidziana w polskim prawie” – zaznaczył.

Przeczytaj również:

Źr. Interia; X