Mateusz Morawiecki w obszernym wywiadzie dla Wirtualnej Polski przyznał, że rząd rozważa wprowadzenie jeszcze ostrzejszych obostrzeń. Premier wyjaśnił, że głównym celem nowych restrykcji jest wejście „w okres szczepień w możliwie najlepszym stanie zdrowia publicznego”.

W czwartek minister zdrowia ogłosił nowe restrykcje. „Zdecydowaliśmy się na zamknięcie na trzy tygodnie hoteli, stoków narciarskich, siłowni, salonów fitness czy galerii handlowych po to, żeby maksymalnie po świętach obniżyć transmisję wirusa i wejść w okres szczepień w możliwie najlepszym stanie zdrowia publicznego” – wyjaśnia Morawiecki w rozmowie z WP.

„To jest nasz główny cel. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, warto otworzyć dowolną stronę rządową od Lizbony do Berlina i spokojnie porównać obostrzenia w Polsce i np. w Niemczech albo na Słowacji.” – dodał Morawiecki. „Jeszcze raz chcę zapewnić, że robimy co w naszej mocy, żeby ograniczać skutki koronawirusa zarówno dla ludzi, jak i dla gospodarki. Staramy się, żeby Polska przeszła przez ten trudny czas jak najmniej poturbowana. Ale oczywiście zdarzają się nam błędy, za które przepraszam.” – dodał.

Morawiecki zapowiada nowe restrykcje

Premier usłyszał pytanie o to, czy nie lepiej wprowadzić godziny policyjnej i rzeczywistego lockdownu do czasu szczepień, a nie „żyć w fikcji „lockdownu bez lockdownu”. „Bardzo poważnie traktuję te ryzyka i w pewnej mierze z panów uwagą się zgadzam. Rozważamy wprowadzenie dalej idących restrykcji, również dotyczących przemieszania się. Ale one wiążą się z koniecznością wdrożenia nowej legislacji.” – odparł Morawiecki.

„Trwają rozmowy na poziomie politycznym oraz dyskusje z panem prezydentem. Obserwujemy dane i dalsze decyzje uzależniamy od nich. Już dzisiaj jednak chciałbym bardzo mocno zaapelować, by zachowywać się tak, jakby była godzina policyjna. Tak jakby obowiązywały jeszcze dalej idące ograniczenia. Także w przemieszczaniu się. Zakres zmian zależy od naszej dyscypliny.” – powiedział Morawiecki.

Nowe zakażenia

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 013 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Najwięcej zakażeń odnotowano tym razem w województwie mazowieckim. Zbliżamy się do granicy 25 tysięcy śmiertelnych przypadków spowodowanych COVID-19. „Z powodu COVID-19 zmarły 122 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 304 osoby” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 182 864 przypadki zakażenia koronawirusem. 24 771 osób nie żyje a 915 576 uznano za wyzdrowiałe.

