W czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił nowe obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa. Podczas konferencji nie podano wszystkich szczegółów, a te jak się okazuje wprowadzą ogromne zmiany. Na nowych obostrzeniach ucierpią szczególnie siłownie, które dotąd w bardzo ograniczonym zakresie jednak mogły funkcjonować.

Obecnie siłownie, baseny i kluby fitness pozostają teoretycznie zamknięte, choć w praktyce pojawiła się furtka umożliwiająca treningi. Uczęszczać mogą do nich sportowcy i osoby, które przygotowują się do zawodów sportowych. Dzięki temu przepisowi wiele osób fikcyjnie deklaruje udział w zawodach, tylko po to, aby poćwiczyć.

Tymczasem reporterzy RMF FM ustalili, że furtka w przepisach w dniach 28 grudnia – 17 stycznia zniknie. Siłownie i baseny będą dostępne tylko dla zawodowych sportowców, a zawodowym sportowcem z dania na dzień ciężko się stać. – informuje rozgłośnia.

Zgodnie z zapowiedziami podczas czwartkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił nowe obostrzenia. Szef resortu zdrowia oświadczył, że rząd podjął decyzję o wprowadzeniu narodowej kwarantanny. Potwierdziły się przecieki o zamknięciu stoków narciarskich i zakazie podróży służbowych.

„Mamy za sobą blisko dwumiesięczną, wyczerpującą walkę z drugą falą pandemii, która rozpoczęła się w październiku, a apogeum osiągnęła na początku listopada” – mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. „Apeluję do każdego z państwa, każdego Polaka, o odpowiedzialność: za siebie, za swoich bliskich, za zachowanie, które przestrzega normy i regulacje, które wprowadzamy. Wiem jednak, że same apele nie pomogą, same apele to za mało” – mówił.

Minister ogłosił nowe obostrzenia. „Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową. Oprócz dotychczasowych obostrzeń zamykamy hotele, również na wyjazdy służbowe, zamykamy także stoki” – ogłosił Niedzielski. „Zamykamy również galerie handlowe, oprócz drogerii i sklepów spożywczych. Co ważne, zbliża się sylwester – chcemy wprowadzić zakaz i ograniczenia w przemieszczaniu się. Obowiązywać będzie od godziny 19:00 31 grudnia do 6 rano 1 stycznia” – powiedział.

Źr. RMF FM; wmeritum.pl