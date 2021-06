Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do dzisiejszego oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego o ataku hakerskim. Szef polskiego rządu stwierdził wprost, że doszło do ataku na polskie społeczeństwo i państwo. Potwierdził, że według doniesień służb atak nastąpił z terytorium Rosji.

Jarosław Kaczyński poinformował w piątek, że służby ustaliły, iż atak hakerski miał swe źródło w Rosji. „Po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi mi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego informuję, że najważniejsi polscy urzędnicy, ministrowie, posłowie różnych opcji politycznych byli przedmiotem ataku cybernetycznego” – czytamy.

„Analiza naszych służb oraz służb specjalnych naszych sojuszników pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że atak cybernetyczny został przeprowadzony z terenu Federacji Rosyjskiej. Jego skala i zasięg są szerokie” – informuje Kaczyński.

Morawiecki mówi o „ataku na państwo”

Do sprawy odniósł się Mateusz Morawiecki. Premier potwierdził, że atak nastąpił z terenu Rosji. „Wszyscy powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę. Analiza danych, które przedstawiają nam nasze służby, jak również służby krajów zaprzyjaźnionych, partnerskich, potwierdza niestety tę tezę, że polscy politycy, urzędnicy różnych opcji politycznych zresztą, ale w szczególności oczywiście na pewno rządzący, zostaliśmy zaatakowani jako społeczeństwo, jako państwo atakiem cybernetycznym spoza naszej granicy” – powiedział.

Premier Morawiecki apelował, aby nie ulegać prowokacji. „O co chodzi twórcom tego ataku? Zastanówmy się. Chodzi im właśnie o to, żebyśmy się zajmowali tego typu pseudoinformacjami, które do nas docierają, fake newsami bardzo często i podgrzewanymi informacjami, które mają charakter przemieszany, czasami prawdziwy, czasami fałszywy” – mówił szef rządu.

„My chcemy zajmować się rządzeniem, Polskim Ładem, a nie odciąganiem uwagi polskich polityków, urzędników od rządzenia. Chcę służyć przede wszystkim Polakom” – dodał Morawiecki.

