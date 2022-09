W ubiegłym tygodniu policjanci słupskiej drogówki pełniący służbę na motocyklach podjęli próbę zatrzymania motocykla. Motocyklista jednak nie zareagował na wydawane przez funkcjonariuszy sygnały do zatrzymania. Rozpoczął ucieczkę w trakcie której stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

W ubiegłym tygodniu słupscy policjanci, którzy pełnili służbę na nowych motocyklach, podjęli próbę zatrzymania do kontroli kierowcy motocykla. Motocyklista, zamiast się zatrzymać, nagle przyspieszył i rozpoczął ucieczkę. W jej trakcie stwarzał ogromne zagrożenie dla innych kierowców. Nie stosował się do znaków, a jego prędkość znacznie przekraczała 200 km/h.

Mundurowi przez blisko 15 kilometrów jechali za uciekającym kierowcą, który w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. Uciekający motocyklista nie odniósł żadnych obrażeń.

Policjanci wyczuli od niego alkohol, a badanie alkomatem potwierdziło, że w organizmie 23-letniego mieszkańca powiatu słupskiego było blisko 1,5 promila alkoholu. Dodatkowo po sprawdzeniu go w policyjnym systemie informatycznym okazało się, że nie posiadał on uprawnień do kierowania pojazdami, a jego motocykl nie ma aktualnych badań technicznych.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości temu kierowcy grozi do 2 lat więzienia. Dodatkowo odpowie za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli, co zagrożone jest karą 5 lat pozbawienia wolności. Odpowiedzialności nie uniknie także, za szereg popełnionych w trakcie ucieczki wykroczeń.

Źr. Policja Słupsk