Polski youtuber Hi_5 miał okazję przejechać się najdroższym autem, jakie można spotkać w Polsce. To Bugatti Chiron, który jest pretendentem do miana najszybszego auta świata. Nagraniem podzielił się w sieci.

Bugatti Chiron warty jest co najmniej 2,5 miliona euro. Auto po raz pierwszy zostało zaprezentowane w 2016 roku podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie. Jego prędkość maksymalna to 420 km/h, a do „setki” rozpędza się w 2,4 sek.

W ostatnim czasie Bugatti Chiron pojawił się w Polsce wzbudzając niemałą sensację. Auto widziane było już między innymi w Warszawie i Łodzi, a ostatnio trafiło na YouTube. Wszystko za sprawą youtubera Hi_5, który miał okazję przejechać się tym niezwykłym pojazdem. Nie ujawniony został przy tym jego właściciel.

Youtuber podziękował na Instagramie za możliwość nagrania filmu. „Najdroższe auto w Polsce – film z mojej przejażdżki już na YT: Hi_5! Specjalne podziękowania dla właściciela za możliwość poprowadzenia samochodu! Mam nadzieję, że ten biały fotel nie zabarwił na żółto po mojej jeździe, bo było grubo” – napisał.

