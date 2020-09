Robert Lewandowski znalazł się w czołowej dziesiątce najlepiej opłacanych piłkarzy świata. I chociaż Polak może być zadowolony to daleko mu w tej kwestii do liderów – Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi to najlepiej zarabiający piłkarz świata – informuje „Forbes”. Magazyn podaje, że Argentyńczyk zarabia rocznie 126 milionów dolarów, z czego 92 miliony to kontrakt z FC Barceloną a 34 miliony to pozostałe przychody. Na drugim miejscu znalazł się Cristiano Ronaldo, który zgarnia 117 milionów, przy czym to on zarabia najwięcej z innych źródeł – aż 47 milionów.

Trzecie miejsce w zestawieniu zajmuje Neymar, który inkasuje łącznie 96 milionów dolarów rocznie. Na kolejnych miejscach znaleźli się Kylian Mbappe (42 mln), Mohamed Salah (37 mln), Paul Pogdba (34 mln), Antoine Giezmann (33 mln) oraz Gareth Bale (29 mln).

Dziewiąte miejsce w zestawieniu zajął Robert Lewandowski, który wyprzedził Davida de Geę. Polak zgarnia rocznie 28 milionów dolarów, z czego 24 miliony pochodzą z kontraktu z Bayernem a 4 miliony z innych źródeł. Polak jest twarzą takich marek, jak Huawei, Gillette czy T-Mobile. „Z powodu pandemii koronawirusa „France Football”, organizator plebiscytu, podjął decyzję o anulowaniu nagrody dla najlepszego zawodnika świata za 2020. W ten sposób okrada Lewandowskiego, który był zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Poza boiskiem jest jednym z najpopularniejszych sportowców na TikTok, z 2,4 milionami obserwujących” – informuje „Forbes”.

Źr.: Forbes