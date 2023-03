Wysokobudżetowe gry AAA, często nie wychodzą tak, jak powinny. Setki błędów na premierę, recykling zawartości i powtarzalne zadania poboczne, a do tego koszmarne systemy mikrotransakcji. Wszystko oczywiście za pełną cenę. Czasami, żeby zobaczyć prawdziwą pasję włożoną w tworzenie gier, musimy zwrócić się do produkcji niezależnych tworzonych przez niewielkie studia. Dlatego właśnie, w tym artykule pokażemy 5 najlepszych gier indie z ostatnich lat.

Hollow Knight

Hollow Knight to gra stworzona przez 3-osobowe studio o nazwie Team Cherry. Jest to dwuwymiarowa metroidvania z elementami platformowymi. Oznacza to, że wraz z biegiem rozgrywki otrzymamy kilka nowych, ciekawych umiejętności, które pozwolą nam się dostać we wcześniej niezbadane miejsca.

Produkcja osadzona jest w fantastycznym świecie owadów, czyli hallownest. Świat ten pustoszy straszliwa, wszechobecna plaga niewiadomego pochodzenia. Naszym celem, jako gracza jest odkrycie przyczyny zarazy i zwalczenie jej źródła raz na zawsze.

Hollow Knight wyróżnia się przede wszystkim, wspaniale zaprojektowanym, ogromnym światem, w którym czeka na nas ponad 150 wyjątkowych przeciwników, w tym aż 47 potężnych bossów. W nasze ręce otrzymujemy przemyślany system walki z dziesiątkami możliwych wariacji. Wiele przeciwności losu będzie straszliwe trudnych i aby je pokonać, będziemy musieli użyć całego naszego arsenału. Cały klimat gry spaja wprost przepiękna oprawa audiowizualna. Od czasu premiery twórcy dodali do gry 4 duże dodatki, dostępne w całkowicie darmowej aktualizacji.

Hades

Hades jest świetną grą typu rouge-like wyprodukowaną przez zespół Supergiant Games. W tytule wcielamy się w Zagreusa, czyli syna greckiego boga podziemnego świata zmarłych — Hadesa, który pragnie wydostać się na powierzchnię. Aby tego dokonać, musimy zmierzyć się z dziesiątkami zawistnych przeciwników zagradzających nam drogę w stale zmieniającym się królestwie ojca głównego bohatera. Na szczęście w naszej podróży spotkamy cały panteon bardzo skorych do pomocy olimpijskich bogów, dzięki czemu nasze starania nie będą aż tak bolesne.

Jak to w grach tego typu bywa, w Hadesie będziemy umierać i to będziemy umierać naprawdę sporo. Po każdej próbie wydostania się z podziemi dostaniemy jednak szansę na zakup nowych umiejętności, z tego powodu gra stopniowo stanie się łatwiejsza (choć na pewno niełatwa). Przez czas trwania rozgrywki odblokujemy też rynsztunek sześciu boskich broni-artefaktów, wszystkie z czterema specjalnymi wariantami znacznie zmieniającymi sposób, w jaki walczymy.

Poza całą chmarą greckich bogów w podziemiach natrafimy także na wielu herosów oraz stworów znanych ze starożytnych mitów. Każda z postaci jest genialnie napisana, posiada dobrego aktora głosowego i zaoferuje nam sporą ilość dodatkowych zadań. Po ich wykonaniu, będziemy stopniowo pogłębiać naszą relację z mieszkańcami Hadesu, odblokowując tym samym więcej opcji dialogowych oraz kolejne przedmioty wspomagające nas w wyzwaniach.

Undertale

Undertale jest szeroko znanym indykiem w całości wyprodukowanym przez tylko jedną osobę — Toby’ego Foxa. Ten niepozornie wyglądający RPG zabiera nas do świata potworów, który po wieloletniej wojnie został w całości odizolowany od krainy ludzi. Szukając wyjścia z obcej krainy, natrafimy na wiele barwnych charakterów, gdzie będziemy mogli zdecydować, czy chcemy ich pokonać, czy też poradzić sobie z nimi pacyfistycznie.

Undertale, tak samo, jak Hades, to gra, w której nie musimy wybierać pomiędzy dobrą rozgrywką a interesującą historią. System walki, pomimo swojej turowości jest naprawdę wciągający, angażujący, a nieraz nawet wymagający. Każdy spotkany potwór to setki linii dialogowych, charakterystycznych (często zabawnych) zachowań i innych interakcji. Główne skrzypce z pewnością gra jednak wybitna muzyka skomponowana osobiście przez dewelopera gry.

Jeżeli skończyliście już Undertale i chcecie ograć więcej gier fabularnych, to koniecznie zajrzyjcie do rankingu najlepszych gier RPG (https://gaming.komputronik.pl/g/najlepsze-gry-rpg-ranking/)

Into the Breach

Into the Breach, czyli mała strategiczno-logiczna gra turowa od studia Subset Games, skrywa pod swoim płaszczem więcej, niż można by się było spodziewać. W grze sterujemy trzema mechami, a naszym zadaniem jest obrona infrastruktury przed wielkimi, wyłażącymi spod ziemi robalami. Into the Breach zachwyca prostotą przekazywanych informacji oraz interaktywnością niewielkich map, na których przeprowadzamy bitwy. Wszystkie cele przeciwników są dokładnie sygnalizowane, dzięki czemu możemy odpowiednio zareagować na atak. Używając naszych robotów, możemy np. zepchnąć przeciwników z mapy, przesunąć robaki tak, żeby zaatakowały same siebie, czy zniszczyć pobliską tamę i zalać insekty wodą.

Wraz z postępem rozgrywki odblokowujemy kolejne roboty oraz pilotów ze specjalnymi zdolnościami, aby finalnie dotrzeć do trudnej misji ostatecznej i finalnie uchronić ludzkość od wymarcia.

Inside

Ostatnia pozycja na naszej liście — Inside to krótka gra 2D studia Playdead (twórców Limbo) polegająca głównie na rozwiązywaniu wiele zagadek logicznych oraz interakcji z otoczeniem. Cała rozgrywka trwa trochę ponad 4 godziny i pomimo braku żadnego dialogu, Inside jest w stanie powiedzieć więcej niż niejedna 50-godzinna gra. Jest to historia o indywidualizmie oraz wolności pokazująca, że pomimo wzajemnego zrozumienia wszyscy ludzie tak naprawdę znacznie różnią się od siebie. Gra wiele pozostawia do interpretacji, dlatego warto, poświęcić trochę czasu i sprawdzić jak wy zrozumiecie przekaz płynący z Inside.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że w naszych propozycjach gier indie, znaleźliście coś, co przypadło wam do gustu. Jeżeli jednak wciąż szukacie odpowiedniej pozycji do ogrania, zajrzyjcie na stronę https://gaming.komputronik.pl/kategoria/najlepsze-gry/.