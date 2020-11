Najman! Wyzywam Cię na pojedynek! – ogłosił Jerzy Urban na satyrycznym kanale „Tygodnika NIE”. Na odpowiedź boksera nie trzeba było czekać…

Ostatnia walka Marcina Najmana zakończyła się skandalem. Podczas konfrontacji bokserskiej z Kasjuszem Życińskim „El Testosteron” dwukrotnie złamał zasady walki. Sędzia ogłosił dyskwalifikację i wtedy w oktagonie doszło do wielkiej awantury, w której „Don Kasjo” nabawił się kontuzji.

FAME MMA ogłosiło zerwanie kontraktu i dożywotnią dyskwalifikację Marcina Najmana. Zgodnie z decyzją bokser nie otrzyma również swojego wynagrodzenia. „El Testosteron” odpiera zarzuty i zapowiada, że będzie walczył o swoje pieniądze w sądzie. Co więcej, bokser zasugerował, że może wkrótce powrócić do oktagonu.

Najman wyzwany na pojedynek przez 87-letniego Urbana. Jest odpowiedź

Tymczasem w środowisku MMA pojawiają się coraz liczniejsze głosy domagające się wykluczenia Najmana z przyszłych walk. Łukasz Jurkowski zapowiedział nawet, że nie będzie komentował gal FEN, jeśli federacja zatrudni Marcina Najmana.

Niespodziewanie na horyzoncie pojawił się nowy rywal. W piątek na stronie „Tygodnika NIE” opublikowano satyryczne nagranie z Jerzym Urbanem w roli głównej. – Najman, Najman! Wyzywam Cię na pojedynek! Z wiedzy o polityce się boję, ale możemy się napi….lać! – apelował 87-latek.

Najman nie zostawił wyzwania bez odpowiedzi. Bokser postanowił nawiązać do politycznej przeszłości Urbana. „Gdybyś miał ze 40 lat mniej zrobiłbym z to z przyjemnością, dokładnie to co z Don Kablem, czyli obalił i nakładł po łbie, za to co wyrządziłeś Polsce” – czytamy na Facebooku.