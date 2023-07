Dramatyczne wieści ze szczytu Nanga Parbat. Na miejscu zginął polski wspinacz. Śmierć nastąpiła w strasznych okolicznościach.

Nanga Parbat to ośmiotysięcznik, dziewiąty co do wysokości szczyt świata położony w Pakistanie. Co roku szturmują go wspinacze, którzy chcą wbić na jego szczycie swoją flagę.

Według ostatnich informacji w niedzielę szczyt zdobyło trzech polskich wspinaczy. Agencja Nanga Parbat Climbers podaje, że wspinacze działali niezależnie od siebie i weszli na szczyt w różnych godzinach. Wszyscy wchodzili na górę drogą Kinschoffera.

Niestety, jeden ze wspinaczy zginął podczas zejścia ze szczytu. Okazuje się, że mężczyzna był narodowości polskiej. Znajdował się na wysokości ponad 7 tysięcy metrów, w okolicach obozu czwartego.

Polak zginął w strasznych okolicznościach, ponieważ doszło u niego do zatrzymania akcji serca. To kolejna osoba z naszego kraju, która straciła życie na Nanga Parbat. Warto pamiętać, że w 2018 roku na szczycie zginął Tomasz Mackiewicz, który zdobywał górę wspólnie z Elizabeth Revol. Francuzkę udało się uratować ekipie ratunkowej.

