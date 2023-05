W Aleksandrowie niedaleko Biłgoraja (woj. lubelskie) rozegrały się krwawe sceny. Podczas sprzeczki jeden nastolatek zaczął gryźć swojego przeciwnika. W efekcie 13-letni Maksymilian doznał ciężkich obrażeń zadanych przez 12-letniego Michała B.

„Super Express” opisał powody krwawej sprzeczki nastolatków. „Maksymilian mieszka z rodzicami w Biłgoraju, w pobliskim Aleksandrowie ma rodzinę. Przyjechał do nich w odwiedziny. Chłopiec uwielbia piłkę nożną, jest obiecującym zawodnikiem jednego z biłgorajskich klubów, swe kroki skierował więc na boisko, pokopać piłkę z kolegami. Zjawił się tam również Marcel B. z kolegami. Nie odpowiadało im, że chłopak „popisuje” się na ich boisku, a jeden z grupy Marcela miał także żal o to, że w klubie trener chwali tylko Maksia. Doszło do sprzeczki, potem do tzw. solówki” – czytamy na stronach dziennika.

Ojciec poszkodowanego Maksymiliana opisał, jak przebiegało starcie. „Mieli walczyć na przewracanki. Maks szybko uznał wyższość swego rywala, poddał się” – opisuje pan Tomasz. Wtedy Marcel B. jednak nie odpuścił i zaczął gryźć przeciwnika po głowie. W pewnym momencie nastolatek wyszarpał kawałek skóry z czoła. Gdy krew zaczęła się lać, sprawca i jego koledzy uciekli.

„Maksymilian wrócił do domu i pojechaliśmy do szpitala w Biłgoraju. Potem do Lublina” – opowiada tata chłopaka. „Lekarze przyszyli skórę, ale najprawdopodobniej się nie przyjmie… Mój syn cierpi…” – dodał

Sprawą zajęła się policja. „Po informacji o tym zdarzeniu, na miejsce skierowani zostali policjanci. Mundurowi ustalili między innymi świadków zdarzenia” – opowiada asp. Joanna Klimek z policji w Biłgoraju.

