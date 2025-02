Bruksela idzie na wojnę przeciwko NATO i USA? – zastanawia się była premier Beata Szydło. Eurodeputowana PiS pokazała wypowiedź unijnego komisarza Dana Jørgensena na temat Sojuszu Północnoatlantyckiego. Padło wymowne określenie…

Dan Jørgensen od grudnia 2024 roku jest członkiem Komisji Europejskiej, pełniąc funkcję komisarza ds. energii i mieszkalnictwa. Ostatnio o duńskim polityku zrobiło się głośno za sprawą jego wypowiedzi o NATO.

W kontekście ostatnich wydarzeń na linii Waszyngton – Moskwa oraz zamieszania wokół wariantów negocjacji ukraińsko-rosyjskich, Jørgensen dosadnie wyraził wątpliwości, co do dalszej roli NATO.

Komisarz KE reaguje na zamieszanie z USA. Jørgensen gorzko o NATO

– Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, NATO… wczoraj rozmawiałem z Radą Północnoatlantycką -mówił. – Naprawdę nigdy w moim życiu nigdy nie sądziłem, że będę na sali z – jak dotychczas sądziłem – najbliższymi przyjaciółmi, najbliższymi sojusznikami. A może już nie są… – podkreślił gorzko unijny komisarz.

– To oznacza dla każdego co innego, ale mogę powiedzieć swoją własną opinię. I mogę powiedzieć, że to też jest opinia reszty Komisji – zaznaczył.

Bruksela idzie na wojnę przeciwko NATO i USA⁉️Kuriozalne słowa komisarza @DanJoergensen, który dziś na spotkaniu z europosłami zaczął opowiadać, że „NATO to już nie są przyjaciele”. NATO, a w domyśle – USA. Jørgensen podkreślił, że to nie tylko jego opinia, ale całej Komisji… pic.twitter.com/H7vuOTONKE — Beata Szydło (@BeataSzydlo) February 20, 2025

Jego słowami zainteresowała się Beata Szydło. – Bruksela idzie na wojnę przeciwko NATO i USA? Kuriozalne słowa komisarza, który dziś na spotkaniu z europosłami zaczął opowiadać, że „NATO to już nie są przyjaciele” – napisała była premier.

– NATO, a w domyśle – USA. Jørgensen podkreślił, że to nie tylko jego opinia, ale całej Komisji Europejskiej. Brukselskie elity w ostatnich dniach popadają w istną psychozę wrogości wobec USA – podsumowała europosłanka PiS.

