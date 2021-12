Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik poinformował w czwartek, że trwają „wstępne rozmowy” dotyczące możliwość wsparcia jednostek NATO na polsko-białoruskiej granicy.

„Pamiętajmy też, że są pewne zapewnienia, może bardziej wstępne rozmowy niż zapewnienia, dotyczące tego, że jeśli będzie taka potrzeba, pojawią się też na granicy dodatkowe formacje NATO, które będą wspierać polskie służby mundurowe” – powiedział w czwartek minister Ćwik w Polskim Radiu 24.

Czytaj także: Blinken: „Mamy dowody, że Rosja planuje agresję na Ukrainę”

Podczas rozmowy padło pytanie o ofensywę dyplomatyczną Andrzeja Dudy w sprawie sytuacji na granicy. „Wydaje się, że ofensywa dyplomatyczna pana prezydenta (…) doprowadziła do tego, że w wymiarze międzynarodowym (…) udało się zbudować jednolitą ocenę i poparcie dla naszych działań” na granicy polsko-białoruskiej” – powiedział minister.

Ćwik wyraził nadzieję, że dzięki działaniom prezydenta Dudy „uda się na drodze dyplomatycznej powstrzymać tę sytuację ataku politycznego, z którym mamy do czynienia”. „Bo przecież nie jest to kryzys humanitarny, jak to próbują niektórzy oceniać” – zauważył.

Czytaj także: MON reaguje na ostrzelanie masztów na granicy. „Absolutnie nieakceptowalne”

„To jest kryzys graniczny o charakterze bardzo politycznym, z bardzo jasno założonym celem, który realizuje Łukaszenka ze swoim reżimem, chcąc zdestabilizować sytuację na granicy między Białorusią a Unią Europejską, między Białorusią a NATO, bo to też granica Paktu” – wyjaśnił.

Źr. Polskie Radio 24; Polsat News