MSZ jest całkowicie świadome tego, co powiedział w Kijowie wicepremier Kaczyński i pracuje nad koncepcją – powiedział rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. Nasz resort opracuje plan interwencji NATO na Ukrainie?

Przypomnijmy, że do misji pokojowej NATO wzywał kilka dni temu wicepremier Jarosław Kaczyński, podczas swojej wizyty w Kijowie. W opinii szefa Prawa i Sprawiedliwości sytuacja wymaga zdecydowanych działań.

Do koncepcji odniósł się szef NATO Jens Stoltenberg. Przyznał on, iż „popiera wysiłki pokojowe”. Wezwał także Władimira Putina do zahamowania swoich wojsk i zatrzymania fali zbrodni na Ukrainie. Jednocześnie zaznaczył, że „nie ma planów rozmieszczenia sił zbrojnych” NATO na Ukrainie.

Okazuje się jednak, że władze Polski pracują nad koncepcją interwencji pokojowej NATO. – MSZ jest całkowicie świadome tego, co powiedział w Kijowie wicepremier Kaczyński i pracuje nad koncepcją – powiedział rzecznik MSZ Łukasz Jasina na antenie TVN24.

-Polska rozmawia i będzie rozmawiać o tym ze swoimi sojusznikami, również wewnątrz NATO. Po trzech tygodniach wojny, nam wszystkim chodzi o to, żeby ta misja, jeżeli powstanie, mogła bronić Ukraińców przed tym, co się w ich kraju dzieje, żeby niosła za sobą jakieś wsparcie – wyjaśnił.

Jasina wskazuje, że już za tydzień odbędzie się nadzwyczajny szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli. W jego opinii będzie to dobra okazja, by z polskim pomysłem skonfrontowały się inne kraje.

-Mamy już różne reakcje. Pozytywne, tak jak duńska, ale nie ukrywajmy, że także mniej pozytywną, tak jak amerykańska – zaznaczył rzecznik MSZ.